Маджда Аль-Хадж (Majda Al-Haj)

В правильно выбранный момент времени, согласно военной и политической тактике, которая ошеломила вражескую западную и американскую, в частности, службу разведки, одним точным движением Дамаск вынул вонзившийся в него кинжал. Тем самым он лишил вражескую ось стратегического преимущества, и началось небывалое скоординированное дипломатическое наступление западных стран на Россию. Так, российские дипломаты были высланы из столиц большинства этих стран, НАТО также выслала некоторых российских представителей в знак солидарности с Великобританией, участвующей в «спектакле» вокруг отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери на британской территории. Все это происходит на фоне спекуляций западных военных экспертов, считающих, что начавшееся наступление на Москву готовит почву для военных действий США и НАТО в Сирии, целью которых в этот раз могут оказаться даже российские военные объекты на сирийской территории. Этот шаг, вне всякого сомнения, разрушит все имеющиеся важные красные линии, особенно если его целью станет российская авиабаза в Хмеймиме, как утверждает немецкий институт «Фирил Сентер фо Стадис» (Firil Center For Studies).

Угрозы США и других вражеских государств касательно нанесения ракетных ударов по Сирии достигли своей кульминации, когда началось «химическое представление» с участием их наёмников. Но оно не имело успеха в связи с тем, что Москва и Дамаск заранее отражали все попытки Запада воспользоваться этим предлогом для реализации своего военного плана. Тогда и раздался внезапный британский «вопль», потрясший политическую сцену: Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению двойного агента Сергея Скрипаля.

Примечательно, что информационное освещение этих событий совпало с ускорением российско-сирийской военно-политической операции, в ходе которой удалось в рекордные сроки вывести тысячи боевиков и гражданских лиц из Восточной Гуты. Сообщения международных информационных агентств подтвердили, что успешная военная операция, которую возглавляло сирийское элитное подразделение, привела к осаде британской разведывательной группы. Вероятно, это произошло в населённом пункте Кафр-Батна через несколько дней после захвата британских военных советников в городе Нашабия в Восточной Гуте.

В сообщениях указывалось, что Лондон, через Султанат Оман обратился к Москве с просьбой освободить британских пленных, на что российская сторона ответила, что этим вопросом занимается исключительно сирийское военное руководство. Также сообщалось о захвате в плен американского офицера и двух израильтян в ходе сражений в Восточной Гуте, что, вероятно, стало одним из главных мотивов, которые побудили министра обороны США Джеймса Матисса отправиться в Оман 11 марта.

В недавнем интервью британскому «Би-би-си» (BBC) президент Владимир Путин, отвечая на вопрос относительно настоящей причины внезапного британского недовольства Москвой, намекнул на то, у Британии есть секрет, который она хранит в Восточной Гуте. По его словам, нужно смотреть вглубь вещей, а затем что-либо обсуждать. Президент имел в виду, что необходимо сосредоточить внимание на том, что скрыто, а не на том, что явно. Представитель российской авиабазы в Хмеймиме Александр Иванов выразился яснее, отметив, что российские войска работают над сбором документов и архивных данных, оставленных террористами в Восточной Гуте. Их цель — определить, какие государства контролировали и финансировали эти группы, и заставить их предстать перед международным правосудием.

Таким образом, это одна из причин, побудивших Лондон, Вашингтон и другие западные столицы излить свой гнев по поводу результатов сражения в Восточной Гуте, которые, непременно, потрясли одновременно все страны вражеской оси. Достаточно посмотреть на количество туннелей, в которые сирийская армия смогла проникнуть в большинстве населённых пунктов в Гуте после их освобождения. Они были выкопаны за годы сирийской войны при помощи современной западной техники. Какую сумму денег потратили эти западные страны на поддержку своих наемников для превращения Восточной Гуты в кинжал, воткнутый в спину Дамаска, и укреплённую крепость, невосприимчивую к любым попыткам в неё прорваться. В рекордные сроки (за несколько недель) Дамаск, Москва и их союзники смогли нивелировать все эти дорогостоящие материально-технические и разведывательные мероприятия в поддержку всех типов террористических группировок в Восточной Гуте, которые велись на протяжении многих лет. Альянс Вашингтона не смирится с этим сокрушительным поражением, и вот члены этого союза создают единый фронт в ожесточенной дипломатической кампании против России, чтобы ответить на победу «царя» на последних президентских выборах, а также его беспрецедентную угрозу использовать ядерное оружие против любой страны, которая осмелится ударить по России или его союзникам. Возникает вопрос: как Москва отреагирует на это беспрецедентное дипломатическое наступление?

Согласно сообщениям в болгарской прессе, несколько дней назад в администрацию США прислали два немецких разведывательных доклада. В них содержатся «серьезные» предупреждения о том, что в случае ракетного удара со стороны США или НАТО по сирийским или российским целям на территории Сирии, в ответ последуют удары по военным базам США не только в Сирии, но и соседних странах. Другая газета сообщила о том, что российские ракеты «Калибр» и комплекс С-400 приведены в готовность для нанесения удара по целям, которые уже с точностью определены.

Военный аналитик Даниэль Кольф предупредил, что коллективное дипломатическое наступление на Москву может привести к тому, что американцы столкнутся с «землетрясением», гораздо более опасным, чем землетрясение в Бейруте, которое сотрясло США и НАТО в тот «чёрный день» в 1983 году, когда в результате взрывов пунктов базирования американских и многонациональных сил более 450 американцев и граждан других западных стран вернулись домой в деревянных ящиках. Согласно сообщениям во французской прессе, Москва решила закрыть воздушное пространство Сирии для ВВС США и НАТО и нужно отметить, что это беспрецедентное российское военное решение, принятое президентом Владимиром Путиным по Сирии, в ответ на дипломатическое наступление Запада. Источник, близкий к МИД России, намекнул, что решение было принято в координации с Дамаском и Тегераном, и вероятно, повлечёт за собой серьёзные военные шаги со стороны ОАЭ, которые привлекут к себе внимание только мира.

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