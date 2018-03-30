В ночь на пятницу, 30 марта, во дворе дома по адресу Якуба Коласа, 17 взорвался и загорелся автомобиль Range Rover. Об этом сообщает "Информатор".

Вызов на линию 101 поступил около 4:40.

По словам пожарных, огонь был ликвидирован до их прибытия. Также они отметили, что это вероятнее только поджог, так как автомобиль полностью облит горючей смесью.

Жена владельца Range Rover не спала и увидела, что горит машина. Мужчина выбежал гасить автомобиль. Он заливал автомобиль водой и засыпал огонь снегом. В этот момент произошел взрыв. Хозяину машины посекло ноги осколками. Его госпитализировали медики. Во дворе на асфальте большая лужа крови. Кроме этого, следы осколков остались и на рядом припаркованных автомобилях.

Вблизи места пожара разбросаны осколки взрывного устройства и рычаг гранаты. На этих выходных пострадавший планировал продать машину и снял ее с регистрации.

На месте работали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативной группы, расчеты ГосЧС и карета скорой помощи. Причину и виновника поджога установит следствие.

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