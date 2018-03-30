Китай в пятницу, 30 марта, произвел успешный пуск ракеты-носителя Чанчжэн-3В с двумя навигационными спутниками Beidou-3.

Китайские спутники будут работать вместе с остальными шестью запущенными ранее спутниками Beidou после того, как пройдут серию тестов, информирует svodka.net.

Оба спутника после трех с лишним часов полета вышли на заданную орбиту. Они станут частью глобальной навигационной системы, создаваемой КНР.

Китай планирует к концу 2018 года увеличить до 18 число выведенных на орбиту спутников Beidou-3, а к концу 2020 года – до 30.

Beidou – создаваемая Китаем глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС.

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Планируется, что к 2020 году система будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.

Напомним, ранее Китай осуществил запуск спутника дистанционного зондирования Земли.

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