Состояние отношений между США и Россией вызывает глубокую озабоченность и все больше напоминает эпоху холодной войны, однако современная ситуация имеет две особенности. Об этом говориться в обнародованном пресс-службой ООН заявлении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передает .

“Во времена холодной войны в мире были две супердержавы, которые обладали полным контролем в соответствующих частях света, — сказал глава он. — Сегодня существует еще несколько относительно независимых сторон, которые играют важную роль в конфликтах”.

По словам Генсека, еще одной особенностью нынешней ситуации является отсутствие механизмов по предотвращению эскалации напряженности в тех случаях, когда возникают такие инциденты.

“Эти механизмы были ликвидированы, поскольку люди думали, что холодная война осталась позади, и в этих мерах предосторожности больше нет необходимости”, — подчеркнул Гутерриш.

По мнению главы ООН, настало время восстановить механизмы, которые гарантировали бы эффективное общение и обеспечивали возможность предотвратить эскалацию.

Как сообщал , 26 марта Президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 россиян из США и закрыл российское консульство в Сиэтле из-за отравления экс-двойного агента Сергея Скрипаля в начале этого месяца в Великобритании. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63). НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве. Пример ЕС последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских).

В свою очередь Россия выслала 60 американских дипломатов.

Напомним, скоординированная акция состоялась на фоне отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.

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