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Торговый представитель России в США попал в список высылаемых дипломатов
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30.03.2018 08:54
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По словам торгового представителя России в США Александра Стадника,
высылка в числе других российских дипломатов не стала для него
сюрпризом. Дипломаты, которые остались в США, не ослабят
работу по поддержанию необходимых связей между Москвой и
Вашингтоном, заявил торгпред РФ Фото: ЕРА По словам Стадника, это
не стало для него большим сюрпризом "после блокирования
в сентябре прошлого года торгового представительства РФ
в США".Он добавил, что "известие о том, что он стал
в Соединенных Штатах персоной нон грата, дошло до него,
когда он находился в Москве на коллегии
Минэкономразвития".Стадник также заявил, что "это крайне
провокационный шаг американской стороны в направлении
дальнейшей деградации отношений между странами". В то же время, по
его словам, "это не означает, что российские дипломаты,
которые остались в США и которым сейчас будет крайне
нелегко, свернут или ослабят работу по поддержанию
необходимых связей России и США".Президент США Дональд Трамп
26 марта дал намек выслать из страны 60 российских дипломатов
и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле из-за его близости к
базе ВМС Соединенных Штатов.Таким образом Штаты выразили поддержку
Великобритании в связи с отравлением в городе Солсбери бывшего
сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери, которых 4
марта госпитализировали с симптомами отравления.Следствие
выяснило, что во время покушения использовался разработанный в
России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва
отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов.К 29 марта вслед за Британией и США российских
дипломатов выслали еще около 30 стран, включая Украину. Ряд
государств отозвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО
также отзывает аккредитацию семи российских
представителей при Альянсе.
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