По словам торгового представителя России в США Александра Стадника, высылка в числе других российских дипломатов не стала для него сюрпризом. Дипломаты, которые остались в США, не ослабят работу по поддержанию необходимых связей между Москвой и Вашингтоном, заявил торгпред РФ Фото: ЕРА По словам Стадника, это не стало для него большим сюрпризом "после блокирования в сентябре прошлого года торгового представительства РФ в США".Он добавил, что "известие о том, что он стал в Соединенных Штатах персоной нон грата, дошло до него, когда он находился в Москве на коллегии Минэкономразвития".Стадник также заявил, что "это крайне провокационный шаг американской стороны в направлении дальнейшей деградации отношений между странами". В то же время, по его словам, "это не означает, что российские дипломаты, которые остались в США и которым сейчас будет крайне нелегко, свернут или ослабят работу по поддержанию необходимых связей России и США".Президент США Дональд Трамп 26 марта дал намек выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле из-за его близости к базе ВМС Соединенных Штатов.Таким образом Штаты выразили поддержку Великобритании в связи с отравлением в городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери, которых 4 марта госпитализировали с симптомами отравления.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.К 29 марта вслед за Британией и США российских дипломатов выслали еще около 30 стран, включая Украину. Ряд государств отозвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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