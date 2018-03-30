В пятницу, 30 марта, в Таиланде загорелся двухъярусный автобус, в результате чего погибли 20 человек, сообщает РБК-Украина.

По данным источника, случай произошел на трассе в провинции Так около 00:00.

Стоит отметить, что транспортное средство перевозило 47 легально въехавших в Таиланд на работу мигрантов от мьянманской границы в один из индустриальных парков провинции Патхум Тхани.

По словам водителя транспорта и свидителей, автобус неожиданно загорелся изнутри.

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