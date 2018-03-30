Сегодня мобильные операторы начинают зупуск 4G в Украине. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter, передает

"Сегодня операторы мобильной связи запускают 4G более чем в двадцати городах Украины", - сообщил Глава государства.

Он также поздравил украинцев с использованием 4G.

В конце января в Украине три украинские оператора получили первые лицензии на 4G. В начале марта мобильные операторы большой тройки выкупили свои частоты для 4G.

Напомним, по словам Президента, в развитие 4G-связи инвесторы вложат 20 млрд гривен.

Сьогодні оператори мобільного зв’язку запускають 4G у понад двадцяти містах Украіни!



Вітаю українців з впровадженням #4G! pic.twitter.com/gQJFQGANVz — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 березня 2018 р.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира