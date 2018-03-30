Дело об обвинении бывшего менеджера ООО «Снэк-Экспорт» Дениса Пробачая в финансировании терроризма разваливается. После 5 месяцев безосновательного содержания под стражей, следствие так и не смогло привести обоснованных доказательств причастности Д. Пробачая к этой деятельности.

Чтобы убедить суд в необходимости продления ареста, следователи каждый раз буквально придумывают новые обвинения.

Об этом говорится в заявлении компании «Снэк-Экспорт».

Авторы заявления подчеркивают, что ни одно из обвинений со стороны следователей СБУ «не имеет ничего общего с действительностью, а направлено на нанесение умышленного ущерба украинскому предприятию-производителю».

В компании отмечают, что 16 октября 2017 Дениса Пробачая, бывшего менеджера ООО «Снек Экспорт» задержали в Днипре сотрудники Сумского СБУ и вывезли в Сумской СИЗО. 17 октября 2017 уже в Сумах ему «с многочисленными нарушениями уголовного процессуального кодекса Украины» было предъявлено подозрение по ст. 258 — 5 ч. 2 УК Украины (финансирование терроризма).

«20 октября 2017 Заречный суд г. Сумы рассматривал ходатайство следователя СБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Понимая, что в связи с истечением установленных законом сроков задержания, Дениса Пробачая необходимо было освободить в зале суда, сотрудники СБУ в нарушение закона сфабриковали новое подозрение. По нему Пробачаю уже вменяют дополнительно к «финансированию терроризма» еще и «посягательство и территориальную целостность Украины» (ст.110 ч.2 УК Украины). И снова, уже во второй раз, задерживают в зале суда», — отмечается в сообщении.

«В переговорах с адвокатами, сотрудники СБУ прямо сообщили последним, что сколько адвокаты будут «отбивать» незаконность задержания Дениса Пробачая, столько они дополнительно будут «вешать» ему новые вымышленные преступления, поскольку у них есть одна цель – содержание под стражей», — говорится в сообщении.

«На протяжении только времени так называемого «предварительного расследования» этого сфабрикованного дела, СБУ в Сумской области оказывало огромное давление на Дениса Пробачая, держа его неделями в карцере, так и на судей при рассмотрении ходатайств следствия о продлении сроков содержания под стражей», — отмечается в документе.

В компании подчеркивают, что даже судьи фиксируют фиктивность «расследования».

Авторы заявления напомнили, что при рассмотрении последнего ходатайства следователя, судья Апелляционного суда Сумской области в своем постановлении об отдельном мнении от 23.02.2018 г. написал: «мотивы ходатайства следователя о необходимости продолжения содержания под стражей Пробачая Д.Ю. свидетельствуют о низкой эффективности проведения досудебного следствия, поскольку следователь с целью удерживать подозреваемого Пробачая Д.Ю. под стражей действительно не проводил те следственные действия, необходимость проведения которых он указывал в своем ходатайстве».

«30 марта 2018 в 10.00 заканчивается установленный судом срок содержания Дениса Пробачая под стражей. По имеющейся у адвокатов информации, в случае отказа судом в удовлетворении нового ходатайства следователя о продлении сроков содержания под стражей, следователи СБУ будут снова фабриковать новые несуществующие «преступления» Денису Пробачая с целью его насильственного незаконного содержания под стражей», — говорится в сообщении.

«Такие действия сотрудников украинской спецслужбы должны повлечь за собой открытие уголовного производства и обязательное тщательное расследование. Существует достаточное количество свидетельских и документальных доказательств коррупционной природы и политических мотивов преследования украинского производителя со стороны силовых структур», — говорится в заявлении «Снэк-Экспорт».

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