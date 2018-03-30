Где в течение 10 минут убеждал телезрителей в необходимости повышения пенсионного возраста и призывал переформатировать и перенаправить финансовые потоки.

А ещё направлять сверхдоходы от нефти в кубышку и вообще готовится к экономическому коллапсу. Короче, нагонял на россиян страх и ужас и чревовещал, что только он знает, как спастись от приближающего катаклизма.

На вполне резонный вопрос замечательных ведущих Попова и Сабанеевой, почему он не говорит о строительстве новых заводов и фабрик, он поначалу сбился с программы (поскольку такого пункта нет в западных методичках), но быстро пришёл в себя и продолжил познавательную беседу ни о чём.

Мозги пудрить он умеет как никто другой, за что и был удостоен западным сообществом звания лучшего финансиста мира!

Действительно, с его помощью экономика России была отброшена на несколько лет назад и сейчас мы начинаем пожинать горькие плоды его “прогрессивных” реформ.

Так же сегодня были приняты “зеркальные” меры по отношению к американским дипломатам и Лавров выступил с заявлением. 60 человек начинают паковать чемоданы, ну и на десерт будет закрыто консульство США в Санкт-Петербурге.

По отношению к остальным странам, присоединившимся к санкциям против России меры тоже будут “зеркальными”, но это ещё не всё.

Остальные меры прорабатываются и обязательно будут озвучены в ближайшее время.

Иван Забелин

Сводка.нет - Новости Украины и Мира