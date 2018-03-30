В пятницу, 30 марта, в Киеве начинается самое масштабное отключение воды в истории города, сообщает РБК-Украина.

По данным "Киевводоканала", с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта в ряде районов столицы ограничат водоснабжение из-за отключения насосной водопроводной станции "Крутогорная". В ходе ремонтных работ будет частично ограничено водоснабжение в следующих зонах:

І. Снижение надежности водоснабжения (снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума - 1,0-2,0 атм.):

Голосеевский район

Район Голосеево - Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова, Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;

Район проспект Науки - Стратегическое шоссе и смежные улицы. Святошинский район

Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покатило, Семьи Сосниных и смежных улиц.

Соломенский район

Жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовского бульвара, ул. Питерской и смежных улиц;

Жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;

жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Жуляны) - полностью;

группа жилых массивов веселый (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынской) - полностью.

II. Ограничение водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки:

Голосеевский район

Жилые массивы Теремки-1, Теремки-2 полностью;

многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;

район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м Теремки;

Святошинский район

Жилой массив Никольская Борщаговка - полностью;

Жилой массив Южная Борщаговка - полностью;

жилой массив Академгородок в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц;

район Галаганы в границах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.

Соломенский район

район Шулявка в границах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.

Шевченковский район

Жилой массив Нивки - полностью.

Как сообщал svodka.net ранее, в Киеве в течение 2017 года обнаружили 1732 незаконных объектов . Из них за год работниками "Киевводоканала" демонтированы или перенесены около 90 застроек.

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