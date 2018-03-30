Правительство Канады в настоящее время не рассматривает возможности предоставления украинцам безвизового режима. Об этом сообщает со ссылкой на ответ правительства страны на отчет постоянного парламентского комитета по вопросам обороны.

"Правительство Канады настроено приветствовать всех путешественников и облегчать поездки, но в настоящее время активно не рассматривает вопрос о пересмотре визовых требований для Украины. Требование визы является нормой для граждан из большинства стран", - отметили в правительстве страны.

Также указано, что требование визы - это самый эффективный инструмент Канады как для обнаружения, так и для сдерживания нелегальной миграции в Канаду.

В правительстве Канады отметили, что решения о снятии или наложении визовых требований принимаются отдельно в каждом конкретном случае и основаны на тщательном анализе страны согласно с критериями, изложенными в Рамочной программе визовой политики Канады. К этим критериям относятся социально-экономические условия в стране, тенденции миграции, положение дел с правами человека, вопросы, связанные с документами, удостоверяющими личность, и паспортным режимом, возможности управления границами и ситуация с безопасностью.

Как отмечается, требование визы может быть отменено, когда оценивается, что польза для канадцев и канадских интересов перевешивают риски.

"Правительство Канады продолжает внимательно следить за условиями в Украине, но в настоящее время не планирует пересматривать требования относительно виз, поскольку Украина не соответствует критериям Канады для освобождения от получения визы", - добавили в правительстве Канады.

Также указано, что для обеспечения сильных и позитивных двусторонних отношений и облегчения поездок в Канаду правительство предоставило высококачественные визовые услуги для украинских заявителей на визу, в том числе через визовые центры в Киеве и Львове, которые помогают клиентам на их родном языке, выдачу 10-летних многократных виз. При этом среднее время обработки заявок составляет 8 дней (по сравнению со средним значением в 21 день), добавили в правительстве Канады.

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