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На Прикарпатье разоблачили организаторов конвертационного центра - прокуратура
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30.03.2018 09:10
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В ходе расследования уголовного производства по факту уклонения от
уплаты налогов правоохранители разоблачили организованную группу,
занимавшуюся конвертацией безналичных средств в наличность, сообщил
спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко. Во время
обысков правоохранители изъяли поддельные документы и печати
фиктивных предприятий Фото: ssu.gov.ua Группу организаторов
конвертационного центра разоблачили в ходе расследования уголовного
производства по факту уклонения от уплаты налогов в отдельно
крупных размерах. Как сообщили в прокуратуре, злоумышленники
создавали фиктивные предприятия на подставных лиц и оформляли от их
имени недействительные документы, на основании которых безналичные
средства конвертировались в наличность."Во время санкционированных
обысков изъято значительное количество поддельных документов,
печатей фиктивных предприятий, мобильные телефоны, компьютерную
технику, наличные средства и прочее. В настоящее время решается
вопрос о наложении ареста на изъятое имущество, проводятся
неотложные следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств противоправной деятельности", – сообщил Лысенко.
https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2019622388286791
В пресс-службе СБУ сообщили, что годовой оборот
конвертационного центра составлял 400 млн грн. Нелегальный бизнес
организовали двое жителей Ивано-Франковской области.Организаторы
схемы получали от восьми до тринадцати процентов от суммы
конвертации. По предварительным оценкам в течение 2017 они нанесли
государству убыток на сумму в 71 млн грн.У злоумышленников изъяли
24 печати предприятий с признаками фиктивности, банковские
карточки, травматический пистолет "Форт", более 100 патронов к
автоматическому оружию и около 100 тыс грн.
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