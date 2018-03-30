В ходе расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов правоохранители разоблачили организованную группу, занимавшуюся конвертацией безналичных средств в наличность, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко. Во время обысков правоохранители изъяли поддельные документы и печати фиктивных предприятий Фото: ssu.gov.ua Группу организаторов конвертационного центра разоблачили в ходе расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в отдельно крупных размерах. Как сообщили в прокуратуре, злоумышленники создавали фиктивные предприятия на подставных лиц и оформляли от их имени недействительные документы, на основании которых безналичные средства конвертировались в наличность."Во время санкционированных обысков изъято значительное количество поддельных документов, печатей фиктивных предприятий, мобильные телефоны, компьютерную технику, наличные средства и прочее. В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество, проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", – сообщил Лысенко. https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2019622388286791 В пресс-службе СБУ сообщили, что годовой оборот конвертационного центра составлял 400 млн грн. Нелегальный бизнес организовали двое жителей Ивано-Франковской области.Организаторы схемы получали от восьми до тринадцати процентов от суммы конвертации. По предварительным оценкам в течение 2017 они нанесли государству убыток на сумму в 71 млн грн.У злоумышленников изъяли 24 печати предприятий с признаками фиктивности, банковские карточки, травматический пистолет "Форт", более 100 патронов к автоматическому оружию и около 100 тыс грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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