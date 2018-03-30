Порошенко поздравил иудеев Украины с Песахом

Президент Украины Петр Порошенко поздравил иудейскую общину Украины с Песахом.

"На протяжении веков этот праздник символизирует восторг, свободу и освобождение от рабства, напоминает нам, что только свободный человек может быть счастливым. В борьбе против российской агрессии за суверенитет и независимость нашей страны мы отстаиваем человеческое достоинство и свободу, боремся за идеалы правды и справедливости", - говорится в поздравлении П.Порошенко, обнародованном на сайте главы государства в пятницу утром.

Он также отметил, что деятельность еврейской общины способствует единству всех граждан Украины, "а наше единство - залог мира и процветания Украинского государства".