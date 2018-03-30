В России перешли к модернизации созданной в советское время системы управления ядерным ударом "Периметр", которую на западе называют "Рука смерти".

По словам одного из ведущих экспертов по ядерному разоружению Брюса Блэра, это оружие все еще существует и развивается, передает со ссылкой на

"Существование "Руки смерти" означает, что Западу всегда придется дважды думать, прежде чем поддаться соблазну нанести ядерный удар", — предупредил он.

По его словам, если система уязвима для кибератак, то она может стать угрозой для мировой безопасности.

Издание отмечает, что "Периметр" был создан в качестве последней защиты СССР в случае ядерной войны. Основной принцип его работы — полный автоматизм. В случае массированной атаки система способна сама принять решение об ответном ударе. Такую концепцию называли аморальной, но она является гарантией того, что потенциальный враг откажется от нанесения превентивного удара.

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