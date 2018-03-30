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Песков рассказал, почему Путин не вышел к толпе в Кемерово
30.03.2018 09:14
Песков рассказал, почему Путин не вышел к толпе в Кемерово Президент России Владимир Путин не вышел к митингующим во время поездки в Кемерово, где произошел страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня", потому что его стиль не подходит для общения с толпой.

Такое пояснение дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал во время выступления в Высшей школе экономики.

«…С толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно», — уточнил он.

И добавил: «Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, чтобы дать какое-то обещание. Он очень далек от популизма».

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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