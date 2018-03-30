В Украине существенно вырос теневой сегмент алкогольного рынка. В связи с этим, производителям крепких алкогольных напитков и вина в этом году придется "не сладко". Об этом в авторской колонке заявил независимый знаток рынка алкогольных напитков Игорь Товкач, передает .

“Если вхождение в 2018 год пивоваров сопровождается рядом благоприятных экономических предпосылок, позволяющих им надеяться на постепенное возрождение отрасли, то у производителей крепкого алкоголя и вина перспективы возродить рынок пока выглядят сомнительно. Все объясняется просто. У пива из внешних самых серьезных факторов, определяющих успешность бизнеса, является индекс покупательной способности. Поэтому, как и в случае с BigMac-индексом, рост потребления янтарного свидетельствует об улучшении благополучия населения (при прочих равных условиях).

Куда как сложнее с потреблением крепких спиртных напитков в Украине. Усилиями, в том числе и представителей Регулятора, в стране невероятно вырос теневой рынок. Он давно "задавил“ легальных производителей и они вынужденно спасают свой бизнес ростом минимальных розничных цен (МРЦ)”, — объяснил знаток.

Легальные производители прекрасно понимают прямую взаимосвязь цены и спроса, следовательно отчаянно сопротивляются инициативам дальнейшего увеличения акцизов, отметил Товкач.

“Но, согласитесь, трех-, четырехкратное и более преимущество в стоимости алкоголя на полке — и предложения теневика уже не остановить мораторием на рост акциза на крепкие алкогольные напитки, как надеется Регулятор, заморозив этот непрямой налог в 2017 году”, — подчеркнул знаток.

Напомним, что официальные производители алкоголя констатируют бездействие власти в вопросах противостояния нелегалам уже не первый год. А госбюджет, тем временем, ежегодно недополучает от алкогольной промышленности порядка 10-12 млрд грн.

“Для того, чтобы изменить ситуацию, нужна четкая и системная государственная политика в спиртовом и алкогольном сегменте”, — говорит председатель совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.

По ее словам, главная проблема сегодня — это налоговая составляющая, размер которой не соответствует возможностям рынка.

“Акцизы нужно привести к трезвым и обоснованным размерам”, — считает она.

“Ставка акциза должна быть такой, чтобы легальный производитель мог соперничать ценой с теневым бизнесом. Имея конкурентную цену на рынке и гарантируя при этом качество товара (чего не могут сделать нелегалы), официальные производители и дилеры в течение определенного промежутка времени, пользуясь исключительно рыночными механизмами конкуренции, просто вытеснят суррогатную, нелегальную, серую и черную алкогольную продукцию с рынка. По меньшей мере — этот сегмент потеряет те лидирующие позиции, которые занимает сегодня”, — подытожила знаток.

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