В Украине запустили мобильную связь 4G. Операторы сегодня запускают 4G-связь в 20 городах Украины. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook, передает информационное агентство УНИАН.

«Связь четвертого поколения с сегодняшнего дня в Украине! Операторы мобильной связи запускают 4G в более чем двадцати городах Украины! Поздравляю украинцев с использованием 4G!», — написал президент.

Сообщается, что один из крупнейших мобильных операторов Украины lifecell первым в Украине запустил связь 4G во всех областных центрах Украины (кроме городов Донецк и Луганск).

Также отмечается, что кроме областных центров связь появилась в Северодонецке и Краматорске.

Оператор уточняет, что в связи с тем, что связь 4G запущена в диапазоне 2600 МГц, который покрывает небольшие площади, но позволяет обеспечить высокую скорость большому количеству абонентов, связь не покроет всю территорию городов, а будет работать в местах большого скопления людей.

Для теста сети оператор предоставил абонентам неделю бесплатного пользования.

Напомним, что мобильный оператор Vodafone Украина до 2 апреля запустить 4G-связь в 20 городах Украины.

Два крупнейших оператора, Киевстар и Vodafone, заявили, что в диапазоне 2600 МГц 4G-покрытие будет точечным. Базовые станции на этих радиочастотах имеют радиус действия около 500 метров. Обе компании заявили о намерении установить по 500 подобных станций в местах с наибольшим потреблением мобильного интернет-трафика.

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