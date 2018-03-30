“Рай на Земле” *

Но где же оно, небо? Что оно такое? Небо не над нами и не под нами, не слева и не справа. Небо — в сердце человека, если он верует * Сальвадор Дали

- Вернись! И так мне говорит не только @alyonamelnyk , а и родные, близкие и коллеги. А вообще, я поняла опасный план подруги. Она хочет чёрненькую подвинуть и заменить на беленькую... * следовательно везде меня старается либо выдать замуж * , либо продать... * * В общем, нам здесь весело! *

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