|Вика из "НеАнгелов" отдыхает в Каппадокии
|30.03.2018 09:18
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“Рай на Земле” *Публикация от ВИКТОРИЯ * неАнгелы * . (@vikanablack) 28 Мар 2018 в 6:19 PDT
Но где же оно, небо? Что оно такое? Небо не над нами и не под нами, не слева и не справа. Небо — в сердце человека, если он верует * Сальвадор ДалиПубликация от ВИКТОРИЯ * неАнгелы * . (@vikanablack) 28 Мар 2018 в 3:17 PDT
- Вернись! И так мне говорит не только @alyonamelnyk , а и родные, близкие и коллеги. А вообще, я поняла опасный план подруги. Она хочет чёрненькую подвинуть и заменить на беленькую... * следовательно везде меня старается либо выдать замуж * , либо продать... * * В общем, нам здесь весело! *Публикация от ВИКТОРИЯ * неАнгелы * . (@vikanablack) 27 Мар 2018 в 6:45 PDT
Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась 13 декабря 1985 года в Харькове. Вика – обладательница самого низкого женского голоса, контральто.
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