В четверг вечером, 29 марта, в Харькове на выходе из ресторана из автоматов расстреляли группу людей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данным правохранителей, около 23:00 они получили собщение о том, что на перекрестке улицы Ньютона и проспекта Льва Ландау слышны выстрелах.

Предварительная проверка установила, что в одном из ресторанов отдыхала группа людей. Когда они вышли из заведения, к ним неожиданно подошли несколько неизвестных и открыли огонь.

"В результате происшествия двое мужчин 32 и 38 лет с огнестрельными ранениями были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Медики констатировали смерть одного из пострадавших", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что нападавшие скрылись с места происшествия, в городе ввели полицейскую операцию "Сирена". Углловное производство открыто по статье "умышленное убийство".

Как сообщал svodka.net.uа, в пятницу, 22 марта, выставка диких животных в Мариуполе закончилась дракой со стрельбой .

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