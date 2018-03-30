В Черновцах в родильном доме №1 разгорелся скандал из-за смерти новорожденного ребенка, в которой родители обвиняют врачей из-за их бездеятельности.

Как передает со ссылкой на , родители ребенка - Олег и Ольга Осипенко - утверждают, что персонал роддома небрежно отнесся к своей работе и уже написали заявление в полицию. Сейчас медучреждение проверяют. К тому же, есть информация, что за последний месяц в данном родильном доме умерло шестеро малышей.

Ребенок Олега и Ольги родился недоношенным на 33-й неделе беременности, несмотря на это сами роды прошли без проблем. Почти сразу новорожденную девочку поместили в отдел реанимации, но врачи сказали, что это обычная процедура.

Как рассказывает матерь Ольга, доктора ее уверили, что "с ребенком все хорошо, он просто побудет там" и скоро его отдадут родителям.

Однако на второй день состояние младенца вдруг ухудшилось. Врачи назвали множество симптомов, беспокоивших ребенка, но однозначного диагноза так и не озвучили, а просто предложили наблюдать за болезнью в динамике. Кроме того, из-за праздника якобы невозможно было сделать нужные анализы.

"Требуется УЗИ. Я говорю: в чем проблема? Давайте УЗИ. Ну, вы понимаете, сейчас уже выходные дни, 8 марта, все закрыто, врачей не найдем", - рассказал Олег Осипенко.

После этого родители девочку отвезли в другую детскую больницу, но все же спасти ее не удалось. Причиной смерти указано воспаление легких.

"Тяжелое состояние на момент приезда. Учитывая то, что были комбинированные проблемы, она недоношенная, была диагностирована пневмония, проблемы с нервной системой, к сожалению, не удалось помочь ей", - прокомментировал заведующий отделением интенсивной терапии областной детской больницы г. Черновцы Алексей Козьма.

Родители обвиняют персонал роддома №1 в занесении инфекции ребенку и дальнейшем бездействии. "Наш ребенок – это был третий умерший новорожденный за неделю в той реанимации", - утверждает Олег Осипенко.

В свою очередь в родильном доме свою вину отрицают и предполагают, что воспаление легких было врожденным. "В полном объеме была оказана медицинская помощь, согласно протоколов", - уверен главврач роддома №1 Дмитрий Манчуленко.

Заведующая реанимации, в которую поместили ребенка, общаться с журналистами отказалась. "Нет, я не хочу об этом говорить. Даже если власть скажет – все равно не хочу. Пусть разбираются те, кому надо. Если нас в чем-то обвинят не родители, а компетентная экспертиза, тогда мы будем объяснять", - пояснила она.















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