Временный запрет на серию 167106 «Тиопентал» (лиофилизат для приготовления раствора для инъекций по 1,0 г во флаконах) производства ОАО «Киевмедпрепарат» ввели в связи со смертью пациента после использования данного медикамента, сообщается в распоряжении ведомства.

Как известно, сообщение о смерти пациента поступило в Гослекслужбу от Государственного экспертного центра Минздрава.

В связи с этим ведомство ввело временный запрет на реализацию и использование медикамента, и обязало все субъекты хозяйствования поместить его под карантин до своего последующего распоряжения.

Как известно, «Тиопентал» — один из наиболее распространенных препаратов, которые используют в больницах для введения пациентов в общий наркоз.

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