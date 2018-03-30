Как говорил когда-то древнеукраинский философ, основатель ордена Трудового Знамени научного материализма товарищ Демокритенко (из села Абдеры Фастовского района) – все в этом мире взаимосвязано.

И вот вам, пожалуйста. В Тернопольской области на перегоне Гусятин – Чертков какие-то моторные хлопцы украли железнодорожные рельсы. Рельсы те конечно еще при прежнем, тоталитарном режиме проложены кровавой советской властью. Но! Могли пострадать люди, что вероятно ехали попить «фантастичної кави» в Братиславе или свободно выбрать семейного врача – трансплантолога в Брюсселе и проконсультироваться на счет продажи почки в счет приобретения высокодоходных акций будущего сверхскоростного Гиперлупа «Вопнярка - Козятин».

Все подумали сперва, что рельсы стырили агенты Кремля – во исполнение плана «Шатун Рубана - Савченко». Мол, завидуют пропагандисты - имперцы нашему безвизу и европейскому, ассоциированному члену… в смысле – членству! Ан, нет.

Это оказались местные партизаны с патриотическим выражением не обезображенных интеллектом лиц. Но понять хлопцев можно. Понять и простить. Ведь они хотели не пустить в Европу литерный московский поезд и внести посильный вклад в дело отражения гибридной агрессии, развязанной Путиным на планете.

Но, все-таки – это форменное безобразие в самом сердце Европы! А все почему? А потому, что недавно под – страшное дело и "зрада"! – песню Газманова «Офицеры». А! Каково? Это ли не клята "ганьба"?

Потому и рельсы украли между белого дня!

Но, ничего. Нашлись добрые люди – юные, добровольные помощники общественного движения имени Павлика Морозова. Проявили бдительность, сознательность и хронический патриотизм в стадии ремиссии. Сообщили, значит, куда следует. Теперь этих горе-полицейских прояснили, опознали и они поедут на месяц в АТО – в качестве поощрения.

Или вот еще пример. В Запорожье завелся несознательный элемент между местных энергетиков. Поддались всеобщему падению нравов, что пропагандирует «Киселев - ТВ», и устроили акцию протеста против невыплаты зарплат.

А все почему? А потому, что этот самый несознательный элемент не смотрит «1+1» и не читает объективные материалы украинских журналЫстов, блоХеров и экспертов без определенного места жительства, собранных по объявлениям и на ближайших к студиям теплотрассах. Думаю, они (энергетики) даже не конспектировали историческое выступление нашего Гаранта по вопросам безвиза и скоропостижного вступления в НАТО перед детьми дошкольного возраста.

А тут уже «зрадой» попахивает. В промышленных масштабах.

Иначе они бы знали, что есть вопросы более государственной важности и значимости, чем какие-то мещанские и мелкобуржуазные интересы в виде выплаты зарплаты.

Вот, к примеру, в столице европейской демократии решили улицу Жукова переименовать в улицу Кубанской Украины.

Звучит? Еще как!

Ведь все мы помним, как в году 1918 от Рождества Христова шла тайная борьба за влияние над Кубанью между Украиной и Доном. Второй Гетманат поставлял на Кубань даже винтовки, снаряды и украинского генерала грузинского происхождения Зураба Натиева. Там еще и немцы свой интерес имели – хотели нести цивилизацию в дикую азиатскую степь с помощью установления «мовних» квот. Но, закончилось все как всегда: все вели двойную, а кое-где – тройную игру, с обеих сторон (в Украине и на Дону) на одну булаву приходилось по три – четыре гетмана (атамана), а все деньги, выделенные «Дойче Банком» на реформы, украли тогдашние борцы с коррупцией и общественные активисты.

Но, Кубань – это Украина? Однозначно! Вот и товарищ Омелян (главный по инфраструктуре, нано-дорогам имени Гройсмана и отец украинского Гиперлупа) как-то под большой стакан сказал, что «Крымский мост» (нарисован кремлевскими пропагандистами на Мосфильме) очень даже удачно соединит украинский Крым и украинскую Кубань.

Понятно, вата? Не о зарплатах думать надо! А о светлом будущем и политической сознательности!

Скоро мы в Киеве заведем улицу Иранской Украины и Амазонской Житомирщины! Вот так! Надои, значит, подымем и повысим добычу чистейшего, пенсильванского угля.

Ну и что – ?

Зато скоро Гиперлуп появится и космодром в Австралии! Тут понимать нынешний момент надо! Перекись водорода, флюорография и чистая вода – все это выдумки советской пропаганды и её детища – карательной медицины.

Потерпите! А то Путин нападет!

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