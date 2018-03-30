|В ДТП в Турции погибли 17 нелегальных мигрантов
|30.03.2018 09:23
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Смертельное ДТП произошло в провинции Ыгдыр-Карс на востоке Турции. Об этом сообщает Anadolu, передает .
В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным, погибло 17 человек, 36 ранены. Состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое.
Представители МВД сообщили, что водитель транспортного средства потерял управление. В микроавтобусе находились беженцы из Афганистана и Пакистана, незаконно пересекшие турецко-иранскую границу.
После столкновения с барьером транспортное средство загорелось.
Очевидцы рассказали, что от силы удара часть пассажиров выбросило на проезжую часть, и некоторые из них были сбиты другим автомобилем, следовавшим в тот момент по трассе и не успевшим затормозить.
Напомним, 29 марта в результате ДТП в Анкаре, по предварительным данным, погиб один и получили ранения 21 человек.