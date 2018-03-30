В минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск совершили 57 обстрелов позиций украинских военных.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, на Донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП боевики обстреляли укрепления ВСУ в районе Павлополя.

Минометы калибра 82 мм оккупанты применили по военным в Широкино, а гранатометы разных типов и стрелкового оружия близко Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, Опытного, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика.

«Также под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали защитники Талаковки, Каменки, Марьинки и Верхнеторецкого, а с БМП – Гнутово, Талаковки и Пищевика. Кроме этого, стрелковое оружие оккупанты применили по нашим позициям возле Широкино, Шахты Бутовка и Павлополя, а противотанковую управляемую ракету – в районе Новотроицкого», – говорится в сообщении.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия соперник обстреливал укрепления ВСУ близко Артемова, а из крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Луганское. «В результате вражеского огня два украинских защитника получили ранения.

Еще один наш воин получил боевое травмирование. Пострадавших военнослужащих оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали необходимую медицинскую помощь», – сообщает штаб.

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