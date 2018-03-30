В ночь на пятницу, 30 марта, Юлия Скрипаль, дочь бывшего шпиона Сергея Скрипаля, которую вместе с отцом отравили в Великобритании, пришла в сознание и может разговаривать, сообщает РБК-Украина.

"Госпожа Скрипаль хорошо отреагировала на лечение, но продолжает получать экспертную клиническую помощь 24 часа в сутки", - проинформировали в районной больнице в Солсбери.

Кроме этого, сам Сергей Скрипаль все еще находится в критическом, но стабильном состоянии.

Напомним, британская полиция установила, что отравленный прежний российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь могли иметь первый контакт с нервно-паралитическим отравляющим веществом в собственном доме в Солсбери.

Как сообщал svodka.net ранее, прежний шпион ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в собственном доме в Солсбери .

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