|Женская логика
|30.03.2018 09:28
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- Все мужики - подлецы, - уверенно заявила Елена Премудрая.
- Это ещё почему? - удивилась Василиса, - С каких это пор-то?
Елена Премудрая закатила глаза.
- Всегда такими были, - ответила она, - Просто я совсем недавно это поняла.
- Странно, - с сомнением произнесла Василиса, - Ну ладно некоторые, а все-то как могут быть подлецами?
- Ты просто ничего не понимаешь, - снисходительно сказала Елена Премудрая, - Поживёшь с моё - поймёшь, о чём я говорю.
- Так я ведь старше тебя.
Елена задумалась.
- Ну, тогда, как наберёшься опыта, - решила она.
- Это какого? - усмехнулась Василиса, - Четыре развода?
- Это вот здесь совсем не причём! - вспыхнула Елена Премудрая.
- А, по-моему, причём. Что ж ты замуж четыре раза выходила, если они все подлецы?
Елена Премудрая горько вздохнула.
- Обманом заманили, - пожаловалась она, - Да обещаниями. Хочешь, я тебе объясню, почему твой муж подлец и лгун?
- Попробуй, - улыбнулась Василиса.
- Потом не реви, - предупредила Елена Прекрасная, - Вот скажи, милая, что будет, если ты попросишь своего муженька поднять тебе камень со дна морского?
- Это какой такой камень?
- Это неважно. Он тебе его поднимет?
- А зачем он мне, этот камень-то? - Василиса недоумённо хлопала ресницами, - Что я с ним делать-то буду?
- Ничего, разумеется, это же камень, - фыркнула Елена, - Тут самое главное в том, добудет его Иван для тебя или нет.
Василиса задумчиво потеребила юбку.
- А, по-моему, самое главное в том, для чего мне это нужно.
- А я с ней согласна, - заговорила Варвара-краса, подняв голову со стола, - Конечно подлецы, кто же ещё?
- Молчала бы, - отмахнулась Василиса, - Тебе-то на своего чего вообще жаловаться? Как сыр в масле катаешься.
- Я не чувствую с ним духовной связи, - вздохнула Варвара, - Он не понимает моих энергетических сигналов.
- Это каких?
- Ну, вот захотела я, например, брошь иноземную, из белого золота. Начинаю думать о ней и мысленно её образ мужу передаю.
Василиса приподняла бровь.
- А он, надо полагать, не принимает твой образ, так как у вас отсутствует духовная связь? - уточнила она, - И потому-то он подлец и лгун?
- Именно так, - кивнула Варвара-краса, - Но ты уж не думай, что я такая дура. Я проверила ещё раз.
- Каким образом?
- Я намекнула.
- Моя школа, - довольно пробормотала Елена Премудрая.
- Как намекнула? - допытывалась Василиса.
- Очень просто, - с улыбкой ответила Варвара, - Я отправила его в лавку булочника.
- Умница! - похвалила Елена.
Василиса хлопала ресницами, ничего не понимая.
- А где тут намёк на брошь-то?
- Глупенькая! - рассмеялась Варвара, - Так ведь лавка ювелира напротив лавки булочника находится!
- Ясно, - протянула Василиса, - А он, из-за того что он подлец и плут, этого не понял?
Варвара кивнула. Василиса вздохнула.
- Вернёмся к камню, - напомнила Елена Премудрая, - Ты так и не ответила, отправится Иван на дно морское за ним?
- Если я очень попрошу, то вероятнее только да, - размышляла Василиса, - Но какой в этом толк, если он захлебнётся через десять минут?
- Самое главное, что он ради тебя за ним отправится! А остальное - мелочи.
- А что же я без своего мужа делать-то буду?
- Страдать, разумеется, - пожала плечами Елена Премудрая, - Что из-за своей глупой прихоти такого хорошего мужика загубила.
Василиса радостно улыбнулась.
- Выходит, что не все подлецы-то, а?
- Все, - отмахнулась Елена, - Что ж он, подлец, утонул и тебя одну оставил, а?
- Да ну вас! - вспыхнула Василиса, - Сами топите, а подлец он, почему-то.
Она гордо задрала подбородок и вышла из избы, громко хлопнув дверью.
- Глупенькая, - хихикнула Варвара-краса.
- Не понимает ничего, - усмехнулась Елена Премудрая, - Научится, всему своё время.
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