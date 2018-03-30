- Все мужики - подлецы, - уверенно заявила Елена Премудрая.

- Это ещё почему? - удивилась Василиса, - С каких это пор-то?

Елена Премудрая закатила глаза.

- Всегда такими были, - ответила она, - Просто я совсем недавно это поняла.

- Странно, - с сомнением произнесла Василиса, - Ну ладно некоторые, а все-то как могут быть подлецами?

- Ты просто ничего не понимаешь, - снисходительно сказала Елена Премудрая, - Поживёшь с моё - поймёшь, о чём я говорю.

- Так я ведь старше тебя.

Елена задумалась.

- Ну, тогда, как наберёшься опыта, - решила она.

- Это какого? - усмехнулась Василиса, - Четыре развода?

- Это вот здесь совсем не причём! - вспыхнула Елена Премудрая.

- А, по-моему, причём. Что ж ты замуж четыре раза выходила, если они все подлецы?

Елена Премудрая горько вздохнула.

- Обманом заманили, - пожаловалась она, - Да обещаниями. Хочешь, я тебе объясню, почему твой муж подлец и лгун?

- Попробуй, - улыбнулась Василиса.

- Потом не реви, - предупредила Елена Прекрасная, - Вот скажи, милая, что будет, если ты попросишь своего муженька поднять тебе камень со дна морского?

- Это какой такой камень?

- Это неважно. Он тебе его поднимет?

- А зачем он мне, этот камень-то? - Василиса недоумённо хлопала ресницами, - Что я с ним делать-то буду?

- Ничего, разумеется, это же камень, - фыркнула Елена, - Тут самое главное в том, добудет его Иван для тебя или нет.

Василиса задумчиво потеребила юбку.

- А, по-моему, самое главное в том, для чего мне это нужно.

- А я с ней согласна, - заговорила Варвара-краса, подняв голову со стола, - Конечно подлецы, кто же ещё?

- Молчала бы, - отмахнулась Василиса, - Тебе-то на своего чего вообще жаловаться? Как сыр в масле катаешься.

- Я не чувствую с ним духовной связи, - вздохнула Варвара, - Он не понимает моих энергетических сигналов.

- Это каких?

- Ну, вот захотела я, например, брошь иноземную, из белого золота. Начинаю думать о ней и мысленно её образ мужу передаю.

Василиса приподняла бровь.

- А он, надо полагать, не принимает твой образ, так как у вас отсутствует духовная связь? - уточнила она, - И потому-то он подлец и лгун?

- Именно так, - кивнула Варвара-краса, - Но ты уж не думай, что я такая дура. Я проверила ещё раз.

- Каким образом?

- Я намекнула.

- Моя школа, - довольно пробормотала Елена Премудрая.

- Как намекнула? - допытывалась Василиса.

- Очень просто, - с улыбкой ответила Варвара, - Я отправила его в лавку булочника.

- Умница! - похвалила Елена.

Василиса хлопала ресницами, ничего не понимая.

- А где тут намёк на брошь-то?

- Глупенькая! - рассмеялась Варвара, - Так ведь лавка ювелира напротив лавки булочника находится!

- Ясно, - протянула Василиса, - А он, из-за того что он подлец и плут, этого не понял?

Варвара кивнула. Василиса вздохнула.

- Вернёмся к камню, - напомнила Елена Премудрая, - Ты так и не ответила, отправится Иван на дно морское за ним?

- Если я очень попрошу, то вероятнее только да, - размышляла Василиса, - Но какой в этом толк, если он захлебнётся через десять минут?

- Самое главное, что он ради тебя за ним отправится! А остальное - мелочи.

- А что же я без своего мужа делать-то буду?

- Страдать, разумеется, - пожала плечами Елена Премудрая, - Что из-за своей глупой прихоти такого хорошего мужика загубила.

Василиса радостно улыбнулась.

- Выходит, что не все подлецы-то, а?

- Все, - отмахнулась Елена, - Что ж он, подлец, утонул и тебя одну оставил, а?

- Да ну вас! - вспыхнула Василиса, - Сами топите, а подлец он, почему-то.

Она гордо задрала подбородок и вышла из избы, громко хлопнув дверью.

- Глупенькая, - хихикнула Варвара-краса.

- Не понимает ничего, - усмехнулась Елена Премудрая, - Научится, всему своё время.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира