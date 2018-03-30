Американская компания Tesla отзывает 123 тысяч электромобилей марки Model S во всем мире. Причина связана с деталями гидроусилителя руля, которые могут подвергнуться коррозии. Об этом говорится в сообщении Tesla, направленном клиентам, которое опубликовало CNBC, передает

Производитель автомобилей отметил, что коррозия поражает болты гидроусилителя руля в регионах с холодным климатом, что, в свою очередь, может помешать контролю над автомобилем. При этом отзываются только модели, произведенные до марта 2016 года. Компания намерена заменить детали руля в отозванных автомобилях.

В Tesla отметили, что пока не было зафиксировано ни одной аварии, причиной которой была бы коррозия. Также в компании отметили, что водители могут пользоваться машиной до ее отзыва, учитывая, что для поворота руля может потребоваться больше усилий.

Напомним, предприниматель Илон Маск удалил с Facebook официальные страницы двух своих компаний Tesla и SpaceX на фоне новости об утечке информации из соцсети.

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