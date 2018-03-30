В целом водоснабжение и водоотвод подорожают на 20% — с 15,48 грн до 18,51 грн за куб. м.

Как рассказала начальник информационного управления «Киевводоканала» Виктория Яковлева, повышение тарифов ожидается в июне-июле этого года.

«Но этот вопрос еще обсуждается, следовательно окончательные тарифы могут еще измениться», — отметила она.

При этом в компании сказали, что такое подорожание связано с повышением стоимости электроэнергиии, реагентов, а также ростом минимальной заработной платы.

Отмечается, что в «Киевводоканале» состоялись общественные слушания, в ходе которых были представлены новые тарифы. Они были утверждены Нацкомиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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