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Аня Добриднєва з мамою зробила однакові татуювання (ФОТО)
30.03.2018 09:33
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Буквально днями новим тату, на яке її "змусила" підписатися донька, похвалилася мама Насті Каменських, а напередодні на малюнок на тілі зважилася й співачка Аня Добриднєва зі своєю мамою.

"Це фея. Чарівне створіння, в руках якої зосереджена сила магії. Метелик, як відомо – вільний дух, легкість, гармонія, відкритість світу, жіночність. Але головне – це символ перетворення, трансформації особистості і змін на краще", - розповіла про татуювання зірка.

Цікаво, що мамі Наталі Аня намалювала частину тату, адже саме навчається цьому мистецтву.

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