|Представлена новая бюджетная камера GoPro
|30.03.2018 09:33
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На родине камера GoPro Hero будет продаваться по цене 199 долларов США. Она записывает видео с частотой 60 кадров в секунду в формате 2 К.
GoPro представила самую бюджетную камеру Hero, информирует svodka.net.
Компания GoPro представила самую бюджетную камеру Hero. Новинка может записывать видео с частотой 60 кадров в секунду в формате 2 К. Об этом пишет WIRED.
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Устройство получило защиту от воды и пыли, 2-дюймовый сенсорный экран для управления, а также маленький монохромный дисплей рядом с объективом для отображения информации о записи.
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Фотографии камера снимает с разрешением 10 Мп. Функции оптической стабилизации нет, как однако, и в более дорогих моделях GoPro.
Присутствует функция голосового управления, благодаря которой можно начинать и кончать съемку без рук.
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Ранее сообщалось, что эксперты определили смартфон, который имеет лучшую в мире камеру.