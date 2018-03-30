|Джамала, родившая первенца, опубликовала подборку кадров с мужем
|30.03.2018 09:33
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Вы говорите: где весна? И я не знаю :( А, может, в сердце? Смотрите, тот же день, но ровно год назад. Не забываю * @s * bekir * @romanpervak #dyakuu #krylaПубликация от Jamala (@jamalajaaa) 29 Мар 2018 в 9:33 PDT
Джамала родила сына Эмира-Рахмана Сеит-Бекира оглы Сулейманова 27 марта.26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова, а 9 ноября рассказала о беременности.В 2016 году певица победила на песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".
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