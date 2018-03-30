Мда. За три четверти века западная пропаганда нисколько не изменилась. Тогда она обещала, что в плену с русскими обращаются хорошо, а уж сейчас - тем более. Не верите? Тогда спросите "Дурачка" Джонсона, он плохого не посоветует!

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные страны хотели бы дружить с Россией и с российским народом, но мяч сейчас на стороне российского правительства. "Страны мира в количествах, которые (президент РФ Владимир) Путин не мог себе и представить, вместе сказали: с нас довольно. Мы бы хотели дружить с Россией и российским народом, но сейчас российское правительство должно измениться, и оно должно сделать это сейчас. И я горжусь тем, что Великобритания находится во главе направленных на это усилий" — сказал Джонсон, завершая многочасовые дебаты в палате общин парламента по ситуации, связанной с Россией.

Да, конечно, газ "Дурачок" дает очень странные эффекты. В этом и есть разница между современной Великобританией и правительством Владимира Путина. Они создают «Новичок», а мы создаем световые мечи. Первое — ужасное оружие умышленно для убийства, второе — вымышленный реквизит, который странно гудит. - . Но все равно - не слишком ли уж нагло? Может потому, что наглосаксам очень уж сильно кушать хочется??

Судя по завываниям из-за океана, так оно и есть. Оно не может не есть.

Для улучшения отношений с Соединенными Штатами Россия должна признать ответственность в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. «Дверь к диалогу с российским правительством остается открытой, но если Россия хочет улучшить отношения, она сначала должна признать ответственность за эту атаку и прекратить безрассудное и агрессивное поведение», – сочла уместным заявить Науэрт, слова которой передает РИА «Новости».

Ага. Признайте ответственность, а затем мы на вас навесим все, что только можно. И будете платить и каяцца!! , так кушать хочецца!

А то ведь «У России длинные руки, у России много щупалец», — сказала Науэрт. «Это чудовище из морских глубин», — добавила она. Ну вот и навесят на каждое щупальце.

И еще какое чудовище. Экзистенциальное. Древний дремлющий УжОс наглосакса..

Знаете, читаю я все это, и вспоминается мне..

А еще я вспоминаю, чем все это для предлагающего закончилось..

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