Это предупредительной меры

В компании подчеркнули, что отзыв машин не связано с повреждениями или ошибками. Наоборот это предупредительной меры, ведь болты могут подвергнуться коррозии из-за контакта с дорожной солью при низкой температуре воздуха, - сообщает Reuters .

В общем Tesla отзывает 123 000 машин - именно такое количество седанов содержит болты, которые компании поставила немецкая компания Bosch.

Процедура замены детали, согласно заявлению компании, должно продолжаться не более часа.