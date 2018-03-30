|Tesla отзывает 123 000 машин для замены болтов
|30.03.2018 09:35
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Это предупредительной мерыАмериканская компания Tesla охотно отзывает седаны Model S, выпущенные до апреля 2016 года, чтобы заменить болты гидроусилителя.
Фото: Bloomberg
В компании подчеркнули, что отзыв машин не связано с повреждениями или ошибками. Наоборот это предупредительной меры, ведь болты могут подвергнуться коррозии из-за контакта с дорожной солью при низкой температуре воздуха, - сообщает Reuters .
В общем Tesla отзывает 123 000 машин - именно такое количество седанов содержит болты, которые компании поставила немецкая компания Bosch.
Процедура замены детали, согласно заявлению компании, должно продолжаться не более часа.
Ранее, производитель электромобилей Tesla сообщил о крупнейших в своей истории квартальные убытки и отметил, что "вынес много уроков" из планов производства «бюджетного» электромобиля Model 3.
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