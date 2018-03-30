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Tesla отзывает 123 000 машин для замены болтов
30.03.2018 09:35
Tesla отзывает 123 000 машин для замены болтов
Это предупредительной меры
Американская компания Tesla охотно отзывает седаны Model S, выпущенные до апреля 2016 года, чтобы заменить болты гидроусилителя.
Tesla отзывает 123 000 машин для замены болтов Фото: Bloomberg

В компании подчеркнули, что отзыв машин не связано с повреждениями или ошибками. Наоборот это предупредительной меры, ведь болты могут подвергнуться коррозии из-за контакта с дорожной солью при низкой температуре воздуха, - сообщает Reuters .

В общем Tesla отзывает 123 000 машин - именно такое количество седанов содержит болты, которые компании поставила немецкая компания Bosch.

Процедура замены детали, согласно заявлению компании, должно продолжаться не более часа.

Ранее,  производитель электромобилей Tesla сообщил о крупнейших в своей истории квартальные убытки и отметил, что "вынес много уроков" из планов производства «бюджетного» электромобиля Model 3.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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