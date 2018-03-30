Тернопольские силовики, танцевавшие под известный российский хит Олега Газманова в одном из развлекательных заведений города, 31 марта выезжают для несения службы в зону АТО.

Об этом сообщает сайт , передает агентство Укринформ.

На скандал, связанный с танцами тернопольских силовиков под Газманова, отреагировал руководитель полисменов, начальник Главного управления нацполиции в области Александр Богомол. Он согласился, что случай неприятный, поведение — неэтичное, объяснил причину недоразумения и заверил: работники полиции поняли свою ошибку и уже 31 марта выезжают для несения службы в зону АТО, пишет издание.

Как выяснилось, все, кто танцевал под песню Олега Газманова – тернопольские правоохранители и участники АТО. Неприятный след ситуация с танцующими полицейскими оставила еще и и-за угроз человеку, который предоставил “Политерно” видео из ресторана. Очевидцу скандальных событий позвонили и угрожали в связи с утечкой информации.

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