Нардепы решили возложить на плечи украинцев новые налоговые обязательства, пишет со ссылкой на .

По этому поводу в парламенте зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования налоговой ответственности граждан».

Законопроект внедряет процедуры самостоятельной уплаты налога на доходы физических лиц и единого социального взноса гражданами, в то же время он снижает ставки налогов и изменяет бюджетную направленность НДФЛ.

По законопроекту НДФЛ должен поступать исключительно в бюджет территориальной общины, в который живет гражданин. Перенаправления только НДФЛ в местные бюджеты способно, по мнению авторов, укрепить финансовую базу местного самоуправления.

По мнению авторов законопроекта, самостоятельная уплата гражданами ЕСВ и подоходного налога даст им дополнительную мотивацию для контроля за расходованием бюджетных средств.

Авторы законопроекта также предлагают гибкую процедуру перехода на самостоятельную уплату НДФЛ и ЕСВ налогоплательщиком: если налогоплательщик по тем или иным причинам не сможет на первых порах самостоятельно администрировать уплату налогов, он сможет поручить эти заботы своему работодателю.

В проекте предлагается снизить фискальную нагрузку НДФЛ + ЕСВ до 25% (10% НДФЛ и 15% ЕСВ). По задумке авторов документа, это решение должно помогать выводу доходов физлиц из «тени». Законопроект также предлагает снять ограничения размера базы для уплаты ЕСВ, что может положительно сказаться на пополнении Пенсионного фонда.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира