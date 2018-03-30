|Нардепы решили воспитать украинцев налогами: что сулит новый закон
|30.03.2018 09:36
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Нардепы решили возложить на плечи украинцев новые налоговые обязательства, пишет со ссылкой на .
По этому поводу в парламенте зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования налоговой ответственности граждан».
Законопроект внедряет процедуры самостоятельной уплаты налога на доходы физических лиц и единого социального взноса гражданами, в то же время он снижает ставки налогов и изменяет бюджетную направленность НДФЛ.
По законопроекту НДФЛ должен поступать исключительно в бюджет территориальной общины, в который живет гражданин. Перенаправления только НДФЛ в местные бюджеты способно, по мнению авторов, укрепить финансовую базу местного самоуправления.
По мнению авторов законопроекта, самостоятельная уплата гражданами ЕСВ и подоходного налога даст им дополнительную мотивацию для контроля за расходованием бюджетных средств.
Авторы законопроекта также предлагают гибкую процедуру перехода на самостоятельную уплату НДФЛ и ЕСВ налогоплательщиком: если налогоплательщик по тем или иным причинам не сможет на первых порах самостоятельно администрировать уплату налогов, он сможет поручить эти заботы своему работодателю.
В проекте предлагается снизить фискальную нагрузку НДФЛ + ЕСВ до 25% (10% НДФЛ и 15% ЕСВ). По задумке авторов документа, это решение должно помогать выводу доходов физлиц из «тени». Законопроект также предлагает снять ограничения размера базы для уплаты ЕСВ, что может положительно сказаться на пополнении Пенсионного фонда.