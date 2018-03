Даже на Украине, политическая система которой славится своим непостоянством, судьба Надежды Савченко вызывает шок, пишет The Washington Post. Бывшая «символом украинской борьбы», теперь она оказалась за решёткой уже по велению Киева, однако, по мнению автора статьи, это может быть ещё не конец её политической карьеры. Два года назад Надежду Савченко, которая возвращалась из российского заключения, встречали на Украине как героя. А сегодня она снова за решёткой, пишет The Washington Post, но теперь её туда поместили уже украинские власти. «Даже в стране, известной непостоянством своей политики, взлёт и падение Савченко шокировали украинское общество», — пишет автор статьи. Может ли всё это быть правдой — таким вопросом, по словам журналиста, задаются украинцы как на бесконечных ток-шоу, так и за кухонным столом. Эту женщину там раньше называли не иначе как «наша Надя» или «украинская Жанна д’Арк». Попав в плен к России, Савченко стала «символом украинской борьбы», пишет издание. Когда её осудили, приговорив к 22 годам тюрьмы, и обменяли на россиян, на Украину она вернулась в атмосфере всеобщего преклонения. Однако пока она была в России, её избрали депутатом украинского парламента, и, вернувшись, она стала одним из самых резких и противоречивых его членов. А недавно генеральный прокурор Украины и вовсе обвинил её в планах по свержению правительства, представив в доказательство аудиозаписи, где она якобы об этом говорит. Теперь Савченко грозит пожизненное заключение. Дело Савченко, по мнению автора статьи, говорит о двух возможных сценариях развития событий на Украине. Либо одна из главных украинских политических фигур планировала совершить государственный переворот с невероятным кровопролитием, либо правительство готово пойти на что угодно, чтобы убрать одного из своих политических оппонентов. А учитывая способность Савченко делать из судебного процесса политическую платформу, властям стоит опасаться того, чтобы предоставлять ей лишнюю трибуну. Она уже опубликовала в Facebook два профессионально снятых видео: в одном она призывает к изменению политической системы, а в другом — объявляет о своих президентских амбициях, пишет The Washington Post. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



