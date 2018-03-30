Совместный широкий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был подписан США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем, Россией и Ираном в 2015 году. Согласно договоренностям, Тегеран обязался ограничить свою ядерную программу взамен на отмену санкций.

Международное общество должно ввести санкции против Ирана и оказать на него политическое и экономическое давление, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. По его словам, в противном случае через 10–15 лет противостояние перейдет в фазу открытого военного конфликта, информирует svodka.net.

«Мы должны добиться успеха, чтобы избежать военного конфликта. Если мы не добьемся успеха в том, что мы пытаемся сделать, у нас, скорее только, будет война с Ираном через 10–15 лет», — заявил кронпринц в интервью изданию The Wall Street Journal.

Саудовская Аравия последовательно выступала против снятия санкций с Тегерана после заключения администрацией Барака Обамы ядерной сделки с Ираном. После прихода к власти Мухаммеда бен Сальмана Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Тегераном, обвинив иранское руководство во вмешательстве в арабские дела — в частности, в поддержке хуситов, одной из сторон конфликта в Йемене. Иран отрицает передачу оружия йеменским повстанцам и заявляет, что Саудовская Аравия играет дестабилизирующую роль в регионе.​

Интервью появилось во время трехнедельного турне принца по Соединенным Штатам. Оно началось со встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

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Ключевым пунктом переговоров стало противостояние угрозам со стороны Ирана и ядерная сделка с Тегераном. «Много плохих вещей происходит в Иране, решение по сделке наступит через месяц, и вы увидите, что произойдет», — заявил тогда Трамп. Действующий президент США еще во время предвыборной гонки выступал последовательным противником ядерного соглашения с Ираном и часто угрожал выйти из него. ​Трамп назначил 12 мая в качестве крайнего срока для того, чтобы Париж и Берлин договорились об изменениях в этом соглашении.

Совместный безграничный план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был подписан США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем, Россией и Ираном в 2015 году. Согласно договоренностям, Тегеран обязался ограничить свою ядерную программу взамен на отмену санкций.

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