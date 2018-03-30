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Российский руководитель Владимир Путин "не президент, а царь", а
власть должна быть сильная, заявил житель Кемерово Игорь Востриков,
потерявший в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" всю
семью. По его словам, в трагедии не виноват ни Путин, ни губернатор
Кемеровской области РФ Аман Тулеев. Востриков: Власть должна быть
сильная. Это мое мнение. Проблема не в Путине, и уж тем более
не в Амане Гумировиче Скриншот: Антон Долгих / YouTube По его
словам, в трагедии не виноваты ни Путин, ни губернатор Кемеровской
области РФ Аман Тулеев."По поводу того, что мы марионетки какие-то
в чьих-то руках, нами манипулируют, и очень ужасно это осознавать.
Получается, мы все эти три дня занимались абсолютно не тем. Надо
было заниматься все-таки нам как инициативной группе именно вот
действиями МЧС. А нас – вот эти майданщики – они нас
просто увели по другую сторону. Увели, понимаете, в сторону, чтобы
вот направить на администрацию, не знаю, на Путина, в конце
концов", – заявил Востриков.По его словам, вопросы возникают к
сотрудникам министерства чрезвычайных ситуаций РФ."То, что было при
СССР, работало четко и отлажено. То, что есть сейчас, после
дефолта, ну вот вы и видите. А отсюда все и пороки. Даже я когда
говорю – тотальная бюрократия, связано не столько с тем, что,
как говорится, Путин в чем-то виноват… А то, что сама структура,
она изжила себя, и вот эта трагедия… Заметьте, не было таких
трагедий, не считая "Хромой лошади". Но там, насколько мне
известно, фейерверки взрывали… По поводу Владимира
Владимировича – вы прекрасно знаете, назовем прямо, что он у
нас не президент, а царь. Полная власть, хорошо это, плохо.
Наверное, власть должна быть сильная. Это мое мнение. Проблема не в
Путине, и уж тем более не в Амане Гумировиче. Я сегодня с ним очень
долго общался, человек сказал нам, что будет зеленый свет, будут
поддержку оказывать. А вот эти вот люди… Да, ребят, по поводу
митингов. Пока давайте без митингов. Потому что власть здесь при
чем наша?" – сказал Востриков.
https://www.facebook.com/MBKhMedia/videos/360628784429396/
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных
властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.В
Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о
пропаже и гибели 64 человек.27 марта в российском Кемерово в ходе
митинга вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
обвинил Вострикова в попытке пиара. "К народу относятся как к
скоту", – заявил Востриков, после чего Цивилев его спросил:
"Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?"Востриков
также сообщал, что неизвестные взломали его телефон, а также
страницу погибшей жены в социальной сети "ВКонтакте". В результате
пожара погибли его сестра, жена и трое детей.
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