Российский руководитель Владимир Путин "не президент, а царь", а власть должна быть сильная, заявил житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" всю семью. По его словам, в трагедии не виноват ни Путин, ни губернатор Кемеровской области РФ Аман Тулеев. Востриков: Власть должна быть сильная. Это мое мнение. Проблема не в Путине, и уж тем более не в Амане Гумировиче Скриншот: Антон Долгих / YouTube По его словам, в трагедии не виноваты ни Путин, ни губернатор Кемеровской области РФ Аман Тулеев."По поводу того, что мы марионетки какие-то в чьих-то руках, нами манипулируют, и очень ужасно это осознавать. Получается, мы все эти три дня занимались абсолютно не тем. Надо было заниматься все-таки нам как инициативной группе именно вот действиями МЧС. А нас – вот эти майданщики – они нас просто увели по другую сторону. Увели, понимаете, в сторону, чтобы вот направить на администрацию, не знаю, на Путина, в конце концов", – заявил Востриков.По его словам, вопросы возникают к сотрудникам министерства чрезвычайных ситуаций РФ."То, что было при СССР, работало четко и отлажено. То, что есть сейчас, после дефолта, ну вот вы и видите. А отсюда все и пороки. Даже я когда говорю – тотальная бюрократия, связано не столько с тем, что, как говорится, Путин в чем-то виноват… А то, что сама структура, она изжила себя, и вот эта трагедия… Заметьте, не было таких трагедий, не считая "Хромой лошади". Но там, насколько мне известно, фейерверки взрывали… По поводу Владимира Владимировича – вы прекрасно знаете, назовем прямо, что он у нас не президент, а царь. Полная власть, хорошо это, плохо. Наверное, власть должна быть сильная. Это мое мнение. Проблема не в Путине, и уж тем более не в Амане Гумировиче. Я сегодня с ним очень долго общался, человек сказал нам, что будет зеленый свет, будут поддержку оказывать. А вот эти вот люди… Да, ребят, по поводу митингов. Пока давайте без митингов. Потому что власть здесь при чем наша?" – сказал Востриков. https://www.facebook.com/MBKhMedia/videos/360628784429396/ Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.В Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек.27 марта в российском Кемерово в ходе митинга вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил Вострикова в попытке пиара. "К народу относятся как к скоту", – заявил Востриков, после чего Цивилев его спросил: "Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?"Востриков также сообщал, что неизвестные взломали его телефон, а также страницу погибшей жены в социальной сети "ВКонтакте". В результате пожара погибли его сестра, жена и трое детей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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