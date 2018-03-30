Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Нойерт назвала Россию чудовищем из морских глубин и заявила, что Москва должна признаться в отравлении Сергея Скрипаля для улучшения отношений с Западом. В противном случае Россию ждут новые санкции. США и их союзники ведут себя как сталинский НКВД: считают, что признание — царица доказательств, и готовы выбить из России это признание любой ценой. От невозможности надавить на Москву и заставить ее признаться на Западе впадают в истерику и занимаются демонизацией России, апеллируя не к разуму, а к эмоциям.

Российский ежедневник «Коммерсант» получил в распоряжение , которая была представлена и роздана в печатном виде 80 представителям иностранных посольств в Москве. В этой презентации Великобритания представила свои «доказательства» причастности России к отравлению Сергея Скрипаля. Эти «доказательства» якобы скрывались от общественности в интересах следствия, и именно их предъявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС в Брюсселе, после чего ряд европейских стран принял решение солидаризироваться с Лондоном и выслать российских дипломатов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй между коллег (справа президентом Литвы Даля Грибаускайте) во время весеннего саммита Евросоюза в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия, 22 марта 2018 года / Источник: expert.ru

Развернутая британцами аргументация в самом деле впечатляет.

Ни единого прямого доказательства причастности России к отравлению в Солсбери, ни одной реальной улики против Москвы Лондон не предоставляет: вся доказательная база британцев строится на домыслах, предположениях, допущениях и изначальной установке на то, что Россия — это вселенское зло.

Из шести слайдов презентации первый представляет собой титульный лист. На втором дается хронология скандала вокруг отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Третий слайд рассказывает про отравляющее вещество «Новичок», которым якобы были отравлены Скрипали, причем озаглавлен он «Новая фаза российской агрессии».

Ни одна страна, кроме России, не разрабатывала яды типа «Новичок» (это ложь: МИД России давно заявил, что «Новичок» производили Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция), следовательно применить его могли только русские. «Никакого заслуживающего доверия альтернативного мнения не существует», — гласит британская презентация. Исчерпывающее заявление.

Виновность России — это вопрос не знания, а веры.

Если человек верит, что Россия — это исчадие ада, то он без лишних вопросов уверует и в отравление Кремлем сто лет ему не нужного, давно помилованного и выпущенного за границу Скрипаля за неделю до президентских выборов и сто дней до чемпионата мира по футболу. Зачем искать логику в безумии психопата с топором?

Клинического русофоба, считающего Россию психопатом с топором, удовлетворят и британские «доказательства» ее вины в «деле Скрипаля». Самым убедительным из них посвящен пятый слайд. Итак, это Россия устроила химическую атаку в Солсбери, потому что она же до этого отравила полонием Александра Литвиненко, напала на Грузию, оккупировала Крым, дестабилизировала Украину, сбила малайзийский «Боинг» и устраивала хакерские атаки на западные демократии.

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Нойерт назвала Россию чудовищем из морских глубин и заявила, что Москва должна признаться в отравлении Сергея Скрипаля для улучшения отношений с Западом / Источник: kaliningrad.kp.ru

Такая аргументация до сих пор была в ходу разве что у каких-нибудь литовских консерваторов — слышать ее не из восточноевропейского захолустья, а от одной из ведущих держав Западного мира пока еще непривычно. Да и удовлетворить подобные доводы могут только условного Ландсбергиса или Мацеревича.

Но теперь «прибалтизация» Запада идет полным ходом и аргументация восточноевропейских русофобов уже звучит из уст британских министров. Хотя и сейчас любой рационально мыслящий человек на Западе в минуту разобьет все эти «доказательства» злокозненности России в пух и прах.

Разве суд доказал отравление Литвиненко Россией?

Почему международный трибунал по малайзийскому «Боингу» как в рот воды набрал и не говорит, кто сбил самолет?

Ничего, что международная комиссия Евросоюза признала, что это Грузия развязала войну в 2008 году?

А кем оккупирован Крым? Собственными жителями, которые проголосовали за выход из состава Украины и вхождение в состав России?

И кто дестабилизировал Украину? С чего началась эта дестабилизация? С Майдана. А кто устроил Майдан? Россия?!

От невозможности ответить на эти вопросы и представить реальные улики против России британцы и поддержавшие их союзники всё больше нервничают и начинают истерически добиваться признания — не то хуже будет.

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Нойерт заявила, что для улучшения отношений с Западом Россия должна признать свою вину в отравлении Сергея Скрипаля. «Дверь к диалогу с российским правительством остается открытой, но, если Россия хочет улучшить отношения, она сначала должна признать ответственность за эту атаку и прекратить безрассудное и агрессивное поведение», — сказала Нойерт.

Вряд ли официальный представитель Госдепа читала «Мастера и Маргариту», но если читала, то должна знать цитату: «Покайся, Иваныч, тебе скидка выйдет». А угрозы применить самые страшные санкции, если Москва будет упрямиться и молчать, напоминают уже не великий роман Булгакова, а время, в которое он был написан. «Сталинское правосудие», «признание — царица доказательств» и озверевший следователь НКВД, который избивает подсудимого стулом, на котором тот сидел, чтобы выбить из него это признание.

Разница между 1937 годом и сегодняшней международной ситуацией в том, что Запад не следователь, Россия не подсудимый, на допросе она присутствовать и отвечать не обязана и еще большой вопрос, кто кого изобьет. Если Великобритания и ее союзники считают Россию виновной, пусть предъявят свои доказательства. Только настоящие доказательства, а не «весьма вероятно».

От отсутствия этих доказательств, неспособности выбить из России признание и невозможности взять свои слова назад начинается русофобская истерия с демонизацией России и ее превращением в Абсолютное Зло.

Разум у аудитории выключается — вместо логических рассуждений ему выдают фольклорные образы из глубин коллективного бессознательного. Та же Хезер Нойерт назвала Россию «чудовищем из морских глубин». «Мы не можем сказать, что в результате (высылки российских дипломатов — прим. RuBaltic.Ru) выборы в США будут в безопасности. У России длинные руки, у России много щупалец», — рассказала представитель Госдепа страшную сказку на брифинге журналистам и пояснила насчет щупалец, что Россия — это чудовище из морских глубин.

Страшные политические сказки сейчас в моде на Западе. Последний лауреат «Оскара» — фильм «Форма воды» — как раз про чудовище из морских глубин. Которому, кстати, помогает русский шпион. Но в фильме оба этих персонажа — положительные, следовательно Хезер Нойерт вдохновлялась явно не ими.

Возможно, официального представителя Госдепа вдохновила классика политического мифотворчества. «Опутавшие мир щупальца», «у них длинные руки» — о ком мы уже это слышали? Ах да, о евреях. «Сионистский спрут», «жидомасонский заговор», «ритуальные убийства», «протоколы Сионских мудрецов» — оправдание Холокоста с «доказательствами» «преступной сущности» евреев, вполне соответствующими по уровню британской аргументации по «делу Скрипаля».

Разница в положении русских сейчас и евреев в 1930‑е годы в том, что у русских есть государство, у этого государства есть армия, а у этой армии есть ядерное оружие.

Поэтому Холокост русским не устроишь, как бы американские строители однополярного мира ни ненавидели Россию.

От понимания этого истерика становится всё сильнее.

Александр Носович

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