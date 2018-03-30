Погода, Новости, загрузка...
В США заявили об ухудшении отношений с Москвой
30.03.2018 09:43
В США заявили об ухудшении отношений с Москвой
"Реакция России не была непредсказуемой"
В США заявили, что решение России о зеркальную ответ и выдворение 60 американских дипломатов означает дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами.
В США заявили об ухудшении отношений с Москвой Фото: gettyimages.com

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

В администрации Трампа добавили, что первые решения о выдворении Соединенными Штатами и странами ЕС десятков российских дипломатов было ответом на отравление экс-разведчика Сергея Скрипача.

"Реакция России не была непредсказуемой. Соединенные Штаты решат это", - заявили в Белом доме.

Отметим, что  уже 26 стран выдворяют 143 российских сотрудника  разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.

Как известно, 4 марта  Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в  тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили  нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.

В связи с этим,  Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.

Впоследствии сообщили, что Россия отзывает согласие на работу консульства США в Санкт-Петербурге. 

По словам Лаврова, в случае с США Россия выдворит такое же количество их представителей - то есть 60 американских дипломатов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить