|В США заявили об ухудшении отношений с Москвой
|30.03.2018 09:43
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"Реакция России не была непредсказуемой"В США заявили, что решение России о зеркальную ответ и выдворение 60 американских дипломатов означает дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами.
Фото: gettyimages.com
Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.
В администрации Трампа добавили, что первые решения о выдворении Соединенными Штатами и странами ЕС десятков российских дипломатов было ответом на отравление экс-разведчика Сергея Скрипача.
"Реакция России не была непредсказуемой. Соединенные Штаты решат это", - заявили в Белом доме.
Отметим, что уже 26 стран выдворяют 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.
Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.
Впоследствии сообщили, что Россия отзывает согласие на работу консульства США в Санкт-Петербурге.
По словам Лаврова, в случае с США Россия выдворит такое же количество их представителей - то есть 60 американских дипломатов.