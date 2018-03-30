"Реакция России не была непредсказуемой"

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

В администрации Трампа добавили, что первые решения о выдворении Соединенными Штатами и странами ЕС десятков российских дипломатов было ответом на отравление экс-разведчика Сергея Скрипача.

"Реакция России не была непредсказуемой. Соединенные Штаты решат это", - заявили в Белом доме.

Отметим, что уже 26 стран выдворяют 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.

Впоследствии сообщили, что Россия отзывает согласие на работу консульства США в Санкт-Петербурге.