|По факту взрыва автомобиля в Одессе открыто уголовное производство
|25.06.2018 10:17
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Правоохранители квалифицировали взрыв автомобиля в Одессе как покушение на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает .
Взрыв легковушки, которая была припаркована на улице Троицкой, произошел сегодня ночью. В результате взрыва пострадал 25-летний локальный житель, который в тот момент находился неподалеку автомобиля. Сейчас последний госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой медицинской помощи.
"Ведомости по данному факту внесены в Единый список досудебных расследований по ч.2 ст.15 и ч.2 п.5 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.
В настоящее время правоохранители устанавливают возможных свидетелей и очевидцев происшествия и принимают исчерпывающие меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного преступления.
Напомним, в ночь с 24 на 25 июня на территории Приморского
района Одессы произошел взрыв легкового автомобиля, припаркованного
на пересечении улицы Троицкой и Александровского проспекта, в самом
центре города.