Подробностей о причинах потери связи нет и можно лишь строить предположения. Но сам факт, что самолет до сих пор испытывает такие неполадки, говорит о многом.

Не имеющий аналогов в мире российский истребитель (почти) пятого поколения, который никак не может пойти в серию и уже не интересен единственному потенциальному покупателю, Индии, порадовал очередным ЧП, которое отдельно не афишировали, информирует svodka.net.

Дело в том, что на это неделе, предположительно 28 марта, военный самолет под номером 55, тот самый, что 10 июня 2014 при посадке загорелся, потерял связь с диспетчером.

В ходе испытательного полета на аэродроме Лётно-исследовательского института им. М. М. Громова в подмосковном Жуковском Су-57 б/н-55 сразу после взлета потерял связь с диспетчером и не перешел на 3-й канал. При заходе на посадку он не смог получить разрешения диспетчера, поскольку не слышал его! Лишь при сближении с диспетчерской связь восстановилась.

Собственно, проблема у супер-истребителя, скажу я вам, серьезная. Разумеется, подробностей о причинах потери связи нет и можно лишь строить предположения. Но сам факт, что самолет до сих пор испытывает такие неполадки, говорит о многом. В том числе и о том, что индусы правы как никогда!

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