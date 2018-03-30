Украинская певица Санта Димопулос призналась, что хотела бы покинуть Украину из-за погоды. Димопулос: Смотрю в окно и хочется или свалить куда-то далеко, или открыть бутылку моего любимого Kurni и начать смотреть новый сериал Фото: santadimopulos / Instagram "Смотрю в окно и хочется или свалить куда-то далеко, или открыть бутылку моего любимого Kurni и начать смотреть новый сериал. У кого какие мысли по этому поводу? 29 марта, 0 градусов, снег", – написала она. Смотрю в окно и хочется или свалить куда-то далеко или открыть бутылку моего любимого Kurni и начать смотреть новый сериал (вопрос - какой). У кого какие мысли по этому поводу?) 29 марта, 0 градусов, снег... Публикация от Santa * Dimopulos (@santadimopulos) 29 Мар 2018 в 12:46 PDT Стоимость бутылки итальянского вина Kurni составляет около €100.Санта Димопулос пела в группе "ВИА Гра" с декабря 2011 года по октябрь 2012-го. В 2016–2017 годах она была солисткой группы Queens.В 2011 году Димопулос стала чемпионкой мира по фитнесу.Она замужем за соучредителем сети спортивных клубов SportLife Игорем Кучеренко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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