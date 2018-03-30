Отметьте свой небесный календарь, потому что 31 марта внесет некоторые существенные изменения в вашу жизнь. Весь месяц март уже непредсказуем и наполнен энергией, потому что в течение этого месяца имеют место быть два полнолуния.

Хотя первое под названием «Луна Червь» (Worm Moon) произошло между 1-2 марта, а «Голубая луна» произойдет ночью 31 марта, пишет со ссылкой на .

Но что это значит для вас?

Полнолуние 1-2 марта должно было окружить вас сознанием и направлением, которое подсознательно заставило вас глубже проникнуть в вашу душу и осознать ясные ошибки, которые вы совершили в прошлом году. Слышали ли вы внезапное желание исправить свое отношение к людям, от которых вы, вероятно, пострадали в прошлом году, и завязать с ними все концы? Это связано с энергией от Worm Moon.

Этот месяц размышлений и медитации готовит нас к смене энергии, когда Солнце переходит к Овну. Будут потоки энергии до появления Голубой Луны, что может заставить вас совершить быстрые решения и действовать спонтанно.

Не думайте нелогично! Вы соблазнитесь, но подумайте дважды, прежде чем что-то решать. Вся эта энергия кажется положительным изменением, но она может быть слишком сильной для вас. Овен - это решительный знак, который заставит вас стать более решительными для достижения многих целей. Но не забудьте оставаться разумным! Если нет, энергия Голубой Луны в конце месяца вызовет плохие вибрации и истощит вас, а не даст вам пополнения, которые вы жаждете.

Голубая луна

Ее энергия 31 марта окажет определенное влияние на вашу жизнь, которая принесет много неожиданных изменений. Вы окажетесь в местах, где вы никогда не были раньше, и испытываете небольшую магию, которую вы считали невозможной. Не волнуйтесь, если вы сначала что-то потеряете, потому что это только лишь часть путешествия.

Верьте во Вселенную! Ее энергия здесь, чтобы помочь вам.

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