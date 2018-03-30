Нападавшие скрылись с места инцидента и покинули оружие

В ресторане на перекрестке улиц Ньютона и проспекта Льва Ландау отдыхала группа из 10 человек. Когда те вышли из заведения - к ним подошли несколько неизвестных и открыли огонь, - сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Один из мужчин получил огнестрельное ранение головы, другой - ноги. Один из них скончался в больнице. Также пулями повредили автомобиль "Тойота".

Нападавшие скрылись с места инцидента и покинули оружие. В городе полиция ввела операцию "Сирена".