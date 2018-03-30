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В Харькове произошла перестрелка: один человек погиб, есть раненый
30.03.2018 09:51
В Харькове произошла перестрелка: один человек погиб, есть раненый
Нападавшие скрылись с места инцидента и покинули оружие
В Харькове вечером 29 марта близко одного из ресторанов произошла стрельба, в результате которой получили ранения двое мужчин. Один из раненых впоследствии скончался в больнице.
В Харькове произошла перестрелка: один человек погиб, есть раненый Фото: hk.npu.gov.ua

В ресторане на перекрестке улиц Ньютона и проспекта Льва Ландау отдыхала группа из 10 человек. Когда те вышли из заведения - к ним подошли несколько неизвестных и открыли огонь, - сообщает пресс-службаполиции Харьковской области.

Один из мужчин получил огнестрельное ранение головы, другой - ноги. Один из них скончался в больнице. Также пулями повредили автомобиль "Тойота".

Нападавшие скрылись с места инцидента и покинули оружие. В городе полиция ввела операцию "Сирена".

Напомним, что в  Львове на улице Кавалеридзе человек из своей квартиры на восьмом этаже  устроил стрельбу . Никто не пострадал.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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