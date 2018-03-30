|В Харькове произошла перестрелка: один человек погиб, есть раненый
|30.03.2018 09:51
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Нападавшие скрылись с места инцидента и покинули оружиеВ Харькове вечером 29 марта близко одного из ресторанов произошла стрельба, в результате которой получили ранения двое мужчин. Один из раненых впоследствии скончался в больнице.
Фото: hk.npu.gov.ua
В ресторане на перекрестке улиц Ньютона и проспекта Льва Ландау отдыхала группа из 10 человек. Когда те вышли из заведения - к ним подошли несколько неизвестных и открыли огонь, - сообщает пресс-службаполиции Харьковской области.
Один из мужчин получил огнестрельное ранение головы, другой - ноги. Один из них скончался в больнице. Также пулями повредили автомобиль "Тойота".
Нападавшие скрылись с места инцидента и покинули оружие. В городе полиция ввела операцию "Сирена".
Напомним, что в Львове на улице Кавалеридзе человек из своей квартиры на восьмом этаже устроил стрельбу . Никто не пострадал.
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