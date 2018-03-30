Huawei увеличила прибыль в 2017г на 28% благодаря высокому спросу на смартфоны

Китайская Huawei Technologies Co. увеличила чистую прибыль в 2017 году на 28,1%, до 47,5 млрд юаней ($7,6 млрд) благодаря высокому спросу на смартфоны и телекоммуникационное оборудование, говорится в сообщении компании.

Рост прибыли существенно усилился с 0,4% в 2016 году.

Годовая выручка поднялась на 15,7% и составила 603,6 млрд юаней ($96,2 млрд).

Huawei занимает третье место в мире по продажам смартфонов после Samsung Electronics и Apple Inc. На рынке сетевого оборудования китайская компания борется за первенство со шведской LM Ericsson.

По данным IDC, Huawei стала лидером рынка смартфонов в Китае в прошлом году, поставки достигли 90,9 млн устройств, а доля рынка выросла до 20,4% с 16,4% в 2016 году. Как сообщила сама компания, в мире в целом продажи смартфонов под брендами Huawei и Honor составили 153 млн единиц, а выручка от их реализации подскочила на 39,1%, до 237,2 млрд юаней ($37,8 млрд).

Объемы сбыта облачных продуктов, технологий, услуг и оборудования для ЦОД выросли на 35,1%, до 54,9 млрд юаней ($8,7 млрд). Продажи сетевого оборудования принесли компании 297,8 млрд юаней ($47,5 млрд), но их подъем (на 2,5%) был намного слабее, чем в других подразделениях.

Расходы на НИОКР подскочили на 17,5% по сравнению с 2016 годом - до 89,7 млрд юаней. Huawei является лидером по этому показателю между китайских компаний.

Huawei была создана в 1987 году бывшим китайским военным Жэнем Чжэнфэем, биография которого стала одной из причин ограничения деятельности компании в ряде развитых стран, включая США. В настоящее время он и еще три топ-менеджера занимают пост CEO по ротации, сменяя друг друга каждые полгода. Компанию контролируют ее сотрудники, акции Huawei не обращаются на открытом рынке, но она публикует финансовую отчетность, чтобы развеять опасения регуляторов в США, Европе и Австралии.

На российский рынок Huawei вышла в 1997 году, Россия стала первым зарубежным рынком для китайской компании. Сейчас Huawei работает более чем в 140 странах мира.

Huawei поставляет в числе прочего оборудование для строительства сетей сотовой связи различных стандартов всем крупным российским операторам.