Народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский объявил о создании движения "Партия мира". Об этом он написал в Facebook 29 марта.

"Наши политики слишком много говорят о мире, но слишком мало делают для того, чтобы он восторжествовал на нашей земле. Но есть немало и тех, кто считает: мир наступает тогда, когда каждый солдат – с одной и с другой стороны – переступает через свою боль и заявляет готовность протянуть руку своему бывшему врагу. Во имя будущего.

Когда все стороны начинают думать не о мести, а о том, что объединяет. Именно ради такого устойчивого мира в Украине мы с единомышленниками инициируем общественное движение "Партия мира", – заявил нардеп.

Новинский считает, что движение "объединит разные группы, организации, отдельных граждан".

"Мир, работа, забота о нуждающихся – вот простые требования любого человека. Основа основ, то, чего он ждет от политиков и государства. Не надуманные ориентиры, не напыщенные лозунги и призывы, не "ура-патриотическая" риторика. На этих принципах будет построено наше движение", – отметил Новинский.

Он выразил уверенность, что эта инициатива "найдет ответ в сердцах миллионов".

"Верю, что мир станет реальностью, а Партия мира поставит точку в вакханалии мракобесия, охоты на ведьм, лжи, ненависти и низкопробной пропаганды, которыми власть кормит народ на протяжении четырех лет", – заявил Новинский.

"Я довольно давно говорю и пишу о том, что в Украине осталось две повестки - повестка войны, конфронтации, раскола общества; и повестка мира - окончания вооруженного конфликта, примирения в обществе, возрождения экономики.



"Партия войны" против "партии мира".



И именно в этой черно белой повестке мы проживем ближайшие несколько лет." - Заявил политический аналитик Михаил Павлив.

"МИР это не только отсутствие войны. Но и отсутствие конфликтов, которое могут со временем привести к конфронтации -- национальных, конфессионных, социальных.

МИР -- это отказ от деления на СВОИХ и ЧУЖИХ...." - Заявил политолог Дмитрий Джангиров.

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