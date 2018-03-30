Правоохранители в Харькове объявили полицейскую операцию «Сирена».

В Харькове в результате перестрелки 29 марта скончался один мужчина, еще один получил ранения, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, информирует svodka.net.

«Около 23.00 в дежурную часть Слободского отдела полиции поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Ньютона и проспекта Льва Ландау слышны звуки выстрелов… Предварительной проверкой установлено, что 29 марта 2018 года в одном из ресторанов отдыхала группа людей в количестве примерно 10 человек. Когда они вышли из развлекательного заведения, к компании неожиданно подошло несколько неизвестных, которые открыли стрельбу из оружия. В результате один из мужчин получил огнестрельное ранение головы, другой – ноги. Также пулями поврежден автомобиль «Тойота». Нападавшие с места происшествия скрылись, бросив оружие», – сказано в сообщении.

Правоохранители в Харькове объявили полицейскую операцию «Сирена».

«Двое мужчин 32 и 38 лет с огнестрельными ранениями были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Медики констатировали смерть одного из пострадавших… Факт события внесен в Единый список досудебных расследований по п.п. 1, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение», – добавили в полиции.

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Издание Depo.Харків со ссылкой на источник в правоохранительных органах отмечает, что в ресторане отдыхала компания лиц кавказской наружности. По данным издания, неизвестный выпустил по ним автоматную очередь. «В результате стрельбы погиб один из пострадавших, азербайджанец, еще один мужчина, грузин, получил огнестрельное ранение», – пишет Depo.Харків.

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