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Пономарев: Шмелева - подруга дочери Путина Тихоновой. Работала с Ролдугиным и была администратором личных путинских финансовых потоков
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30.03.2018 09:57
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Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью главному редактору
издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сделал прогноз, что один из
руководителей предвыборной кампании президента РФ Владимира Путина
Елена Шмелева станет вице-премьером в новом правительстве. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке
Пономарев: "Сириус" является для Путина любимым проектом Фото:
Ростислав Гордон / Gordonua.com "Я с ней не знаком. Ее восхождение
началось совсем уж в последние годы. Проект "Сириус" мне известен.
Целый ряд моих знакомых с ним взаимодействует. Говорили о нем,
кстати, комплиментарно. Насколько мне известно, она подруга дочери
Путина Катерины Тихоновой. Тоже питерская. Работала с Ролдугиным
(виолончелист Сергей Ролдугин. – "ГОРДОН"), была
администратором тех самых личных финансовых потоков", –
сообщил он.Пономарев предположил, что Шмелева войдет в состав
нового российского правительства."Мой прогноз – в
правительстве, которое сейчас создается, а перемены обязательно
будут, скорее только, она станет вице-премьером по социальным
вопросам. Заменит госпожу [Ольгу] Голодец. Или получит другой
значимый пост. "Сириус" действительно является для Путина любимым
проектом", – пояснил экс-депутат.Он отметил, что у Путина
всегда был "элемент шизофрении" в отношении образования."Помню, в
начале 2000-х годов, когда мы начали с ним говорить по поводу
инноваций, он производил чувство человека молодого, разумного и
очень прозападного. Он шел к власти с прозападными лозунгами. Во
всяком случае, я таким его воспринимал. Вот мы начали говорить о
модернизации, и у меня возникло чувство, что что-то не так. Стало
ясно, что он под передовыми технологиями понимает исключительно
военную область", – рассказал Пономарев.3 апреля 2016 года в
СМИ по всему миру появились публикации о причастности мировых
лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от
налогов. Проект получил общее название "Панамский архив" (Panama
papers).В опубликованном расследовании говорилось,
что Ролдугину принадлежат три офшорные компании. Эти
компании, по данным журналистов, участвовали в сомнительных сделках
на десятки миллионов рублей в сутки.Ролдугин является крестным
старшей дочери Путина – Марии. Комментируя офшорный
скандал, Путин сказал, что гордится такими друзьями, как
музыкант Ролдугин.
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