Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сделал прогноз, что один из руководителей предвыборной кампании президента РФ Владимира Путина Елена Шмелева станет вице-премьером в новом правительстве. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пономарев: "Сириус" является для Путина любимым проектом Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Я с ней не знаком. Ее восхождение началось совсем уж в последние годы. Проект "Сириус" мне известен. Целый ряд моих знакомых с ним взаимодействует. Говорили о нем, кстати, комплиментарно. Насколько мне известно, она подруга дочери Путина Катерины Тихоновой. Тоже питерская. Работала с Ролдугиным (виолончелист Сергей Ролдугин. – "ГОРДОН"), была администратором тех самых личных финансовых потоков", – сообщил он.Пономарев предположил, что Шмелева войдет в состав нового российского правительства."Мой прогноз – в правительстве, которое сейчас создается, а перемены обязательно будут, скорее только, она станет вице-премьером по социальным вопросам. Заменит госпожу [Ольгу] Голодец. Или получит другой значимый пост. "Сириус" действительно является для Путина любимым проектом", – пояснил экс-депутат.Он отметил, что у Путина всегда был "элемент шизофрении" в отношении образования."Помню, в начале 2000-х годов, когда мы начали с ним говорить по поводу инноваций, он производил чувство человека молодого, разумного и очень прозападного. Он шел к власти с прозападными лозунгами. Во всяком случае, я таким его воспринимал. Вот мы начали говорить о модернизации, и у меня возникло чувство, что что-то не так. Стало ясно, что он под передовыми технологиями понимает исключительно военную область", – рассказал Пономарев.3 апреля 2016 года в СМИ по всему миру появились публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов. Проект получил общее название "Панамский архив" (Panama papers).В опубликованном расследовании говорилось, что Ролдугину принадлежат три офшорные компании. Эти компании, по данным журналистов, участвовали в сомнительных сделках на десятки миллионов рублей в сутки.Ролдугин является крестным старшей дочери Путина – Марии. Комментируя офшорный скандал, Путин сказал, что гордится такими друзьями, как музыкант Ролдугин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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