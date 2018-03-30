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В России жителям Волоколамска выдают респираторы из-за запаха из мусорного полигона
30.03.2018 09:59
В России жителям Волоколамска выдают респираторы из-за запаха из мусорного полигона
Режим чрезвычайного положения пока не вводить
Жителям Волоколамска Московской области спасатели начали выдавать респираторы и маски за вредных выбросов и резкий запах из мусорного полигона.
В России жителям Волоколамска выдают респираторы из-за запаха из мусорного полигона Фото: ТСН

Об этом сообщает " Интерфакс ".

Первую партию средств индивидуальной защиты уже передали местным, власть готовит закупку еще одной партии.

В то же время в Министерстве по чрезвычайным ситуациям не считают необходимым вводить режим чрезвычайного положения и ограничиваются "режимом повышенной готовности". Он предусматривает мониторинг окружающей среды и информирование населения.

29 марта чиновники Волоколамского района в России заявили о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе.

Напомним, 21 марта в Волоколамске уже полсотни детей обратились в больницу с жалобами на сыпь, тошноту и головокружение.

Власть Волоколамского района Московской области ввели режим чрезвычайной ситуации на территории полигона, чтобы начать его рекультивацию. Вместе с тем подмосковный руководство решило подготовить план мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия полигона "ядровой" на окружающую среду.

16 марта на полигоне "ядровой" состоялось несколько залповых выбросов сероводорода. Пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области на следующий день сообщила о ликвидации очагов утечки свалочного газа.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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