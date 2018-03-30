|В России жителям Волоколамска выдают респираторы из-за запаха из мусорного полигона
|30.03.2018 09:59
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Режим чрезвычайного положения пока не вводитьЖителям Волоколамска Московской области спасатели начали выдавать респираторы и маски за вредных выбросов и резкий запах из мусорного полигона.
Фото: ТСН
Об этом сообщает " Интерфакс ".
Первую партию средств индивидуальной защиты уже передали местным, власть готовит закупку еще одной партии.
В то же время в Министерстве по чрезвычайным ситуациям не считают необходимым вводить режим чрезвычайного положения и ограничиваются "режимом повышенной готовности". Он предусматривает мониторинг окружающей среды и информирование населения.
29 марта чиновники Волоколамского района в России заявили о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе.
Напомним, 21 марта в Волоколамске уже полсотни детей обратились в больницу с жалобами на сыпь, тошноту и головокружение.
Власть Волоколамского района Московской области ввели режим чрезвычайной ситуации на территории полигона, чтобы начать его рекультивацию. Вместе с тем подмосковный руководство решило подготовить план мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия полигона "ядровой" на окружающую среду.
16 марта на полигоне "ядровой" состоялось несколько залповых выбросов сероводорода. Пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области на следующий день сообщила о ликвидации очагов утечки свалочного газа.