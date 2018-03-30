Режим чрезвычайного положения пока не вводить

Об этом сообщает " Интерфакс ".

Первую партию средств индивидуальной защиты уже передали местным, власть готовит закупку еще одной партии.

В то же время в Министерстве по чрезвычайным ситуациям не считают необходимым вводить режим чрезвычайного положения и ограничиваются "режимом повышенной готовности". Он предусматривает мониторинг окружающей среды и информирование населения.

29 марта чиновники Волоколамского района в России заявили о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе.

Напомним, 21 марта в Волоколамске уже полсотни детей обратились в больницу с жалобами на сыпь, тошноту и головокружение.

Власть Волоколамского района Московской области ввели режим чрезвычайной ситуации на территории полигона, чтобы начать его рекультивацию. Вместе с тем подмосковный руководство решило подготовить план мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия полигона "ядровой" на окружающую среду.